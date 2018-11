Antena 1 a umilit ProTv-ul! ”Chefi la cuțite”, lider de piață, luni seară

Ediția de luni seară a fost prima alegere a telespectatorilor, Antena 1 a umilit ProTv-ul. Cel mai iubit show culinar s-a clasat ca lider de piață atât la nivelul publicului comercial din mediu urban, cât și la orașe. 1.672.000 de telespectatori la nivel național urmăreau cea de-a treia ediție a sezonului 6, în minutul de maximă audiență de la 20.46.

În intervalul orar în care a fost difuzată emisiunea, 19.59-23.12, „Chefi la cuțite” a fost lider pe publicul comercial, dar și la nivel urban. Așa se face că la nivelul publicului comercial din mediul urban cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani Antena 1 a condus cu o medie de 8.6 puncte de rating și 23 % cota de piață, fiind urmată de Pro TV cu 7.2 puncte de rating și 19,1 procente din cota de piață.

Și la orașe cei mai mulți telespectatori au ales să urmărească „Chefi la cuțite”, astfel că emisiunea a fost lider de audiență cu o medie de 7,6 puncte de rating și 16,7 % cota de piață, în vreme ce Pro TV se clasa pe locul al doilea cu o medie de 6,8 puncte de rating și 15 % cota de piață.

Maria Burlacu a reușit să impresioneze definitiv papilele gustative ale chefilor

Cu un preparat echilibrat perfect din punct de vedere al gustului și plating-ului, Maria Burlacu a reușit să impresioneze definitiv papilele gustative ale chefilor. ”Este pe departe cea mai bună farfurie primită până acum, cea mai completă.”, a afirmat Sorin Bontea chiar înainte de a-i acorda cuțitul. Concurenta, ce lucrează în bucătărie de peste 16 ani, s-a înscris în concurs cu dorința de a demonstra că gastronomia nu este o lume a bărbaților: ”În prezent, sunt șef bucătar într-o echipă exclusiv formată din bărbați. Mi-aș dori să fiu singura femeie bucătar din acest sezon, să mă lupt doar cu băieții și să câștig. Să demonstrez că și o femeie poate câștiga un concurs de genul acesta!”, a afirmat încrezătoare Maria Burlacu.

Deși toți cei trei chefi au rămas impresionați de tehnica, gustul, dar și aspectul fără cusur al farfuriei, bucureșteanca a dat de înțeles că anul acesta își dorește să obțină titlul alături de chef Scărlătescu, motiv pentru care a acceptat cuțitul de aur oferit de jurat și a devenit primul bucătar din echipa sa din sezonul 6.