Antena 1 se pregătește să dea lovitura! Cu cine l-a înlocuit pe Dan Negru pentru noaptea de Revelion. Apariție surprinzătoare

Antena 1 se pregătește să dea lovitura și anunță cea mai mare petrecere pentru noaptea dintre ani. Și în acest an postul de televiziune va prezenta un program special de Revelion, însă de această dată se anunță și surprize mari. Se pare că au fost găsiți înlocuitori pentru Dan Negru, iar gazdele show-ului din acest an promit distracție și numeroase momente neașteptate. Cine se află la cârma Revelionului în acest an?

Dan Negru a prezentat 22 de Revelioane consecutive la Antena 1, însă în anul 2022 decidea să își dea demisia și să plece la Kanal D. Astfel, în anul 2022, dar și în 2023 show-ul de Revelion a fost prezentat de Nea Mărin, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu. Însă, acum șefii de la Antena 1 prezintă o formulă nouă, căci i-au găsit înlocuitor lui Dan Negru.

Antena 1 se pregătește să dea lovitura

Au început deja filmările pentru show-ul de Revelion de la Antena 1. Timp de trei zile cele mai cunoscute vedete din România vor sta pe platourile de filmare și vor pregătit un spectacol de senzație. În acest an, programul special pentru noaptea dintre ani se numește „Revelionul cel neBUN! Duelul Starurilor”, iar pe lângă roast-uri, parodii și sketch-uri, telespectatorii vor putea urmări o confruntare de senzație între artiști de renume.

Ei bine, în acest an, șefii de la Antena 1 au venit cu o surpriză în ceea ce privește prezentatorii show-ului și aduc în fața telespectatorilor un duo iubit de toată lumea. Mai exact, cei care vor întreține atmosfera sunt Florin Ristei și Ilona Brezoianu. Aceștia sunt gazdele show-ului și promit o petrecere pe cinste.

„Ideea de a prezenta Revelionul, pentru noi a pornit de la o glumă pe care am făcut-o împreună cu Florin, la Neața și se pare că am dat idei. Totuși mă bucur că am ajuns la formula asta, deși mă și sperie, recunosc, pentru că n-am prea avut asemenea responsabilitate până acum. Însă, noi avem experiență împreună, e o mare provocare și sper ca prin energia noastră să-i obișnuim pe oameni și cu un alt tip de amfitrioni. Cred că amândoi ne dorim să ieșim puțin din standardele clasice ale prezentărilor. Știu deja o mare parte din invitați și vă asigur că o să fie o petrecere cum nu s-a mai văzut. E o variantă nouă cu totul și am încredere că vom da un aer fresh acestui eveniment”, a spus Ilona Brezoianu.

De asemenea, Florin Ristei garantează și el distracția și spune că telespectatorii o să fie cu siguranță încântați de noua formulă a show-ului. Artistul mai spune că o va lăsa pe Ilona Brezoianu să strălucească, iar el o să îi fie alături pentru a completa perfect tabloul.

„Să prezint Revelionul cu Ilona… nu știu exact ce înseamnă, știu sigur că o să mă distrez, la fel ca în fiecare producție la care suntem amândoi, și sincer să fiu, am făcut-o mai mult pentru ea. Pentru că într-o duminică, și-a pus în gând dorința de a fi un fel de reper feminin al Revelionului. Dar și-a dat seama că are nevoie și de un asistent, și acolo am apărut eu. Sunt convins că o să fie o seară bună de tot și cred că telespectatorii vor fi surprinși de combinația asta și în ultima zi din an!”, a declarat și Florin Ristei.

