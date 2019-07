Antonia a răbufnit după ce a fost jignită. Cuvinte grele la adresa iubitei lui Alex Velea

Antonia este o cântăreață de succes și una dintre cele mai frumoase femei din România. Deși are un număr impresionant de oameni care o apreciază, unele persoane nu sunt încântate de viața pe care artista o trăiește și spun acest lucru într-un mod mai puțin plăcut.

Sătulă de mesajele urâte pe care le primește zilnic de la anumite persoane, Antonia le-a transmis și ea câteva lucruri, în stilul său caracteristic.

“Vreau să ating puțin subiectul acesta despre “hate online” și despre cum, noi, oamenii cunoscuți trebuie să suportăm așa ceva. În primul rând eu nu am semnat niciun contract, n-am făcut pact cu nimeni, n-am fost forțată să suport cuvinte negative. Pentru că aud foarte des treaba asta “Ești persoană publică, trebuie să îți asumi”, nu trebuie să îmi asum cuvinte rele, cuvinte vulgare la adresa mea, nu trebuie să suport cum mă jignește cineva, de unde până unde? A, că nu o să mă placă toată lumea, că mai primesc și păreri negative, asta da, normal că îmi asum… Tu poți să ai o opinie, fără să jignești pe cineva. Mi se pare că e abuz verbal. De ce trebuie să suport așa ceva?” , a transmis artista pe Instagram.

Fanii Antoniei opinii pro și contra

Antonia a fost protagonista unei şedinţe foto incendiară. Vedeta, care tocmai a făcut 30 de ani, a primit cu bucurie invitația de a realiza un pictorial nud. Fanii frumoasei artiste s-au împărțit în două tabere: unii au felicitat-o pentru gestul ei, alții au criticat-o.

Întrebată dacă a simțit vreodată că frumusețea o încurcă, iubita lui Alex Velea a răspuns: “Da. Zilnic. Uneori, nu doar publicul, dar și oamenii din industrie te desconsideră, pun pe primul plan frumusețea. E un compliment, te simți bine, dar, la un moment dat, vrei să le spun că nu ești doar așa, știi? Ce am mai auzit de-a lungul timpului? Că Antonia e foarte frumoasă, dar cântă așa și-așa sau are succes că e frumoasă. Nu e nicio problemă, că nu mă consider o Whitney Houston sau ceva, dar nici nu m-am trezit peste noapte că vreau să fiu “famous” și atât, mie chiar îmi place ceea ce fac”.