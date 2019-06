Antonia, despre drama neștiută din viața ei: “Am un singur tată”

Deși are o viață pentru care este invidiată de multă lume, de-a lungul timpului Antonia a trecut și prin clipe grele. Un moment care i-a marcat existența artistei are legătură cu tatăl său biologic.

Acest subiect este unul delicat pentru artistă, despre care Antonia nu vorbește prea des, însă, când o face, ține să menționeze cât de mult ține la cel care a crescut-o. Mai ales că șatena nu și-a cunoscut niciodată tatăl biologic.

„N-am simțit în viața mea lipsa cuiva. Am un singur tată, cel care m-a crescut, Mihai. El mi-a oferit toată dragostea lui și îl iubesc și eu la fel pe el”, declara Antonia în urmă cu ceva timp.

Antonia a pozat complet goală la 30 de ani

Antonia a postat pe rețelele de socializare coperta revistei Marie Claire România, unde apare complet dezbrăcată. Ea a acceptat să facă o ședință foto incendiară în urmă cu câteva săptămâni, iar de curând… rezultatul a fost tipărit în paginile celebrei publicații. Când a urcat fotografia HOT pe contul ei de Instagram, iubita lui Alex Velea a scris mesajul: “30 and lovin it (n.r.: Am 30 de ani și iubesc acest lucru)!!!”.

La câteva minute de la publicarea imaginii, Denise Iacobescu i-a scris fiicei sale:“Frumusețe angelică… te iubesc enorm!!! Sunt mandră de tine! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️☺️”. Îndrăgita artistă nu a lăsat-o să aștepte prea mult pe cea care i-a dat viață și i-a răspuns superbei declarații de dragoste cu mesajul: “@denise.iacobescu Te iubesc♥️”, așa cum se poate vedea și în galeria foto a articolului.

În cadrul interviului oferit jurnaliștilor de la Marie Claire România, Antonia a vorbit despre momentele în care s-a simțit mai puțin frumoasă. Fanii cântăreței s-au bucurat pentru alegerea ei îndrăzneață și au complimentat-o. “@antonia, frumusețe RARĂ !❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Să vă trăiască ANTONIA! Și dumneavoastră, de asemenea, și nepoțeii!”, “Lil Mermaid (n.r.: O mică sirenă)!???‍♀️?”, “Cea mai frumoasă românca forever!!!! Ești minunată din toate punctele de vedere!”, “Desert flower (n.r.: floarea deșertului) ?”, “Omfg, zeița pe copertă❤️”, “Cea mai frumoasă ❤️?” sunt șase dintre comentariile strânse de postarea cântăreței.