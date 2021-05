Antonia, ședință foto super-HOT în Maldive. Cântăreața a avut peste 130.000 de reacții pe internet

Antonia a realizat un „pictorial” de toată frumusețea în Maldive. Artista a fost într-o vacanță exotică alături de partenerul său Alex Velea pentru câteva zile.

Cum era de așteptat, sexy-cântăreața nu a ratat nicio zi fără poze „instagramabile” din exoticul peisaj de pe malul oceanului Indian.

Zilnic, Antonia și-a ținut la curent fanii cu cele mai HOT ipostaze din vacanță. La unele dintre cele mai „îndrăznețe” imagini, Antonia a avut 137.000 de aprecieri. Fanii i-au comentat pozele deocheate și i-au lăudat trupul bine „sculptat”. De altfel, iubita lui Alex Velea este considerată una dintre cele mai frumoase femei din România, arătând exceptional după trei nașteri. (CITEȘTE ȘI: ALEX VELEA, DECLARAȚIE DE IUBIRE IMPRESIONANTĂ DE ZIUA IUBITEI SALE! CU LACRIMI ÎN OCHI, ANTONIA A REACȚIONAT ÎN PUBLIC LA GESTUL PARTENERULUI EI DE VIAȚĂ)

Imaginile care au făcut furori pe Instagram o prezintă pe Antonia într-un costum de baie bordat, întreg, care, însă, face deliciul tuturor reprezentanților sexului masculine. Mai cu seamă că iubita lui Alex Velea a pozat în ipostaze super-HOT, debordând de sex-appeal.

Antonia se menține în formă la sală

Nici n-ai spune că e mămică a trei copii! Antonia are niște forme care ar stârni invidia oricărei femei. Însă… pentru a avea un trup sculptat, artista trage din greu la sală și adoptă un stil de viață sănătos. Are un meniu bine pus la punct, însă mai are parte și de cheat days.

Totodată, Antonia recunoaște că a fost înzestrată de Mama Natură și cu o genă bună. (VEZI ȘI: ANTONIA ȘI EMA UTA, PARTY PE TRAPANELELE LUI VELEA)

”Mi-am revenit în formă destul de rapid după sarcină pentru că am făcut sport cu antrenorul meu şi am făcut sport şi acasă singură. În plus, am grijă de fiecare dată să mănânc sănătos- piept de pui la grătar cu orez şi salată, broccoli, legume, în general. Bineînţeles, ca orice om mai şi cedez, mai mănânc şi dulciuri, dar în mare, mă ţin de acest regim. Recunosc că mă ajută şi moştenirea genetică”, mărturisea Antonia.