Antonia și-a răvășit total fanii! Fotografia incendiară la care au rămas muți de uimire: ”Ce-ai făcut? OMG!”

Cu ultima fotografie pe care a urcat-o pe Instagram și-a înnebunit Antonia, de-a dreptul, fanii! Iar reacțiile lor spun totul!

Antonia a mai ”presărat” poze cu care și-a luat admiratorii prin surprindere, dar de data aceasta a fost una incendiară rău! Iar fanii cântăreței nu au ratat ocazia de a se minuna. ”Greu de crezut, dar foarte adevărat!”, ”Ce-ai făcut Antonia, ai dat foc la IG”, ”OMG!”, sunt câteva dintre reacțiile acestora. (CITEȘTE ȘI: DECLARAȚII SURPRINZĂTOARE ALE LUI ALEX VELEA DESPRE ANTONIA. ARTISTUL O „ÎNVINUIEȘTE” PE SOȚIA SA PENTRU FAPTUL CĂ NU ARE SUCCES ÎN CARIERĂ)

Antonia, cu sânii la vedere: ”Ai silicoane?”

Antonia a postat o fotografie în mediul online în care i se vedeau sânii perfect conturați, iar urmăritorii au lăudat-o. O fană a întrebat-o dacă are silicoane, iar artista i-a răspuns amuzant: ”100%”. (NU RATA: ANTONIA, CRITICATĂ DUR DUPĂ CE A PUBLICAT UN SELFIE ÎN CARE POARTĂ UN BODY DECUPAT ÎN ZONA INTIMĂ ȘI NU NUMAI: “PROGRES LA CE? CA IQ, NEMA”)

Ce spunea Antonia anul trecut? ”Bună, am primit multe mesaje de la voi, în legătură cu operaţia mea. Mulţi dintre voi aţi fost curioşi şi, o parte dintre voi, chiar îngrijoraţi. Vreau să vă spun că sunt foarte bine. M-am operat la sâni! Am făcut o operaţie la sâni, iar în seara asta i-am scos la joc (n.r.-la eveniment). Am simţit nevoia să fac această schimbare. Mi-am pus implant mamar după ce l-am născut pe fiul cel mic, Achim, iar acum am mai dorit nişte modificări, pentru a avea o stare bună. Trebuie să te simţi bine cu tine şi să nu iei în considerare părerea altora”, le-a spus Antonia fanilor săi.