Antonia și Alex Velea au angajat doi bodyguarzi celebri pentru protecția 24/24 a copiilor!

Antonia și Alex Velea au luat măsuri după amenințările lansate de Fulgy, băiatul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani. Artiștii nu au stat cu mâinile în sân și au angajat doi bodyguarzi celebri pentru protecția 24/24 a familiei, în special a copiilor. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, toate detaliile.

În ultima perioadă, Fulgy a avut mai multe “derapaje” la adresa lui Alex Velea și a familiei sale. Iar faptul că fiul Clejanilor a aruncat mai multe vorbe proaste și amenințări a determinat cuplul să ia măsuri. Lucru, de altfel, normal având în vedere că au și doi copii împreună.

CANCAN.RO a aflat că Antonia și Alex Velea au apelat la doi bodyguarzi cunoscuți în Capitală și numai pentru protecția, în principal, a copiilor. Roger Bogdan și Vali Afganu’ sunt sportivii pe care se bazează, în prezent, cei doi artiști. Practic ei stau non-stop lângă familie și se asigură că nimeni nu va păți ceva.

Având în vedere trecutul celor doi bodyguarzi, războiul dintre părți pare a fi, de departe, câștigat de Antonia și Alex Velea. Pentru că este arhicunoscută experiența lui Roger Bogdan și Vali Afganu’ în ceea ce privește securitatea. Inclusiv Alexandra Stan a apelat, în urma cu câteva săptămâni, la băieții din echipa lui Roger, pentru protecție.

Cine este Roger Bogdan

Roger Bogdan este cunoscut în lumea mondenă drept bodyguard-ul VIP-urilor, fiind, de-a lungul timpului, responsabil cu securitatea în mai multe cluburi de lux din Capitală. Este instructor şi expert în Arte Strada (n.r. autoapărare pentru stradă). În Bucureşti şi nu numai, Roger Bogdan este un personaj respectat, graţie şi fizicului de invidiat.

Parteneri de antrenament cu “bodyguard-ul VIP-urilor”

Între Alex Velea, Antonia și Roger Bogdan există o relație sinceră de prietenie. De altfel, cei doi artiști sunt parteneri de antrenament cu cel cunoscut drept “bodyguard-ul VIP-urilor”. Constant, toți se întâlnesc la sala de forță, unde fac exerciții ca să se mențină în formă.

“În această perioadă stăm cu copiii, facem antrenament… ne-am luat o bandă. Alex face mai mult cardio. Mă bucur că el m-a făcut să fiu pasionată de sport. Am zis că e genetic, că sunt ok, că arăt bine. După am înaintat în vârstă și am văzut că nu e chiar așa, că trebuie să mă duc la sală”, a spus frumoasa artistă, la ProSport Live, în urmă cu ceva timp.

“Alex Velea mi-a adus iarbă, la el am fumat”

În urmă cu doar câteva săptămâni, Dan Manole, fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani, a declarat că a consumat substanțe interzise în studioul de înregistrări al lui Alex Velea. A fost momentul în care între cei doi artiști a început un schimb de replici dur.

“Alex Velea mi-a adus iarbă, la el am fumat. Ăsta e adevărul! Asumă-ți, Alex Velea, că ai încercat să mă sfidezi. Mi-ai zis că mă faci de h^&$#l. Să moară familia mea de nu te duci la pușcărie! Și tu și la ceilalți mă mai gândesc. Ia uitați, nu am nicio stare acum, totul e teatru, dar spun adevărul”, a spus Fulgy.