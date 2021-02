Antrenorul Mircea Rednic are cononavirus. Infectați sunt și secunzii tehnicianului de la Viitorul

Mircea Rednic, antrenorul echipei FC Viitorul, și secunzii Sorin Rădoi și Ștefan Preda, sunt infectați cu noul coronavirus. Anunțul a fost făcut, miercuri, de către reprezentanții clubului lui Gică Hagi.

Descoperirea a fost făcută în urma unei noi testări Covid-19, care s-a făcut marți, la în cadrul echipei. Rezultatele pentru antrenorul principal Mircea Rednic, pentru antrenorul secund Sorin Rădoi și pentru antrenorul cu portarii Ștefan Preda sunt au fost pozitive

„Din această cauză, de comun acord cu antrenorul Mircea Rednic, care va conduce online ședințele de pregătire în următoarele două săptămâni, pe banca tehnică a echipei noastre vor sta, în această perioadă, alți doi antrenori din cadrul clubului nostru, Cătălin Anghel și Cristian Sava”, se arată în comunicat, în care se mai precizează că toate celelalte teste efectuate marți pentru jucători, staff-ul tehnic și administrativ sunt negative.

Și Elisabeta Lipă s-a infectat

Marea campioană Elisabeta Lipă a fost și ea infectată cu COVID-19. Marea sportivă a României spune că nu știe de unde a luat virusul Sars-CoV-2, pentru să s-a protejat cât a putut de mult. Elisabeta Lipă se simte acum bine, se află acasă și este monitorizată de medici.

„Sunt bine, am avut simptome uşoare. Sunt acasă, sub supravegherea medicului.Nu ştiu de unde am luat acest virus. Din păcate, acest virus poţi să-l iei de peste tot. Nu am nicio idee de unde m-am infectat, că m-am protejat. Aşa că, fiţi atenţi”, a mărturisit Elisabeta Lipă, miercuri, într-o intervenţie telefonică la Antena 3.

