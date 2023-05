Anunț apocaliptic al meteorologilor la nivel mondial pentru următorii 5 ani: „Vor fi cele mai înalte temperaturi înregistrate vreodată”

Subiectul încălzirii globale a fost intens dezbătut în ultimii ani la nivel mondial. În ciuda măsurilor luate, procesul este ireversibil, urmând să afecteze tot mai mult întreaga planetă. Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM) a făcut recent câteva previziuni destul de sumbre pentru următorii 5 ani.

În ciuda faptului că în ultimii ani au fost luate multe măsuri pentru a preveni încălzirea globală, acest fenomen pare momentan ireversibil. Emisiile de gaze cu efect de seră și fenomenul meteorologic El Nino vor duce la o creștere semnificativă a temperaturilor în următorii 5 ani. Anunțul îngrijorător a fost făcut în cursul zilei de miercuri, de către Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM).

Avertismentul meteorologilor dă fiori întregii planete. Temperaturi record în următorii 5 ani

Potrivit AFP, în cursul zilei de miercuri, 17 mai 2023, Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM) a anunțat că perioada 2023-2027 va fi aproape sigur cea mai caldă înregistrată vreodată pe Terra. În plus, se aşteaptă ca temperaturile globale să depăşească în scurt timp obiectivul Acordului de la Paris. Acest acord, încheiat în anul 2015 în capitala Franței, are ca scop menţinerea creşterii temperaturii medii globale sub 2 grade Celsius faţă de nivelurile preindustriale.

„Există o probabilitate de 98% ca cel puţin unul dintre următorii cinci ani, şi perioada de cinci ani în ansamblu, să fie cea mai caldă înregistrată vreodată”, a subliniat OMM.

OMM trage un semnal de alarmă. „Repercusiunile vor fi considerabile”

Totodată, potrivit OMM, probabilitatea ca temperatura medie anuală la nivel global să depăşească cu 1,5 grade Celsius nivelurile preindustriale, pentru cel puţin unul din următorii cinci ani, este de 66%. În plus, secretarul general al Organizaţiei Meteorologice Mondiale (OMM), Petteri Taalas, a tras un semnal de alarmă. Acesta susține că în lunile următoare este de așteptat ca fenomenul El Nino să lovească mai multe regiuni ale pământului. Repercusiunile acestui fenomen vor fi considerabile.

„Nu înseamnă că vom depăşi în mod permanent pragul de 1,5 grade Celsius al Acordului de la Paris, care se referă la o încălzire pe termen lung, pe mai mulţi ani. Cu toate acestea, OMM trage un semnal de alarmă anunţând că pragul de 1,5 grade Celsius va fi depăşit temporar şi asta se va întâmpla din ce în ce mai frecvent.

Un episod El Nino ar trebui să se dezvolte în lunile următoare. Combinat cu schimbările climatice provocate de om, el va creşte temperaturile globale la niveluri fără precedent. Repercusiunile asupra sănătăţii, siguranţei alimentare, gestionării apei şi mediului vor fi considerabile”, a declarat secretarul general al Organizaţiei Meteorologice Mondiale (OMM), Petteri Taalas.

Fenomenul climatic natural El Nino este asociat în general cu o creştere a temperaturilor, secetă agravată în unele părţi ale lumii şi ploi abundente, între altele.

