Anunț-bombă după scandalul în care au fost implicați! Marian Vanghelie și Oana Mizil, pregătiți să devină din nou părinți

Marian Vanghelie și Oana Mizil sunt pregătiți să devină din nou părinți. Anunțul a fost făcut la câteva zile după scandalul în care au fost implicați cei doi.

Se pare că lucrurile s-au liniștit în cuplul Vanghelie-Mizil. Cei doi au susținut că a fost vorba despre o simplă neînțelegere în noaptea în care a ajuns Oana la spital și că nu s-a pus problema unei agresiuni fizice. Iar, acum, bruneta a făcut un anunț-bombă!

Se pare că Marian Vanghelie și Oana Mizil sunt pregătiți să devină din nou părinți. Cei doi lucrează intens la acest lucru, mai ales că fiica lor își dorește un frățior sau o surioară. Semn că totul decurge bine în relația lor și că lucrurile merg pe un făgaș normal. (VEZI ȘI: FOSTA „PRIMĂ DOAMNĂ DE RAHOVA&FERENTARI” A IEȘIT LA SHOPPING CU MAYBACH-UL DE 180.000 DE EURO)

”Îl susțin şi rămân partenera lui Marian Vanghelie şi, vă spun în premieră, mă chinui să mai fac un copil. Maria își dorește încă un frate, o surioară, şi ne mai dorim un copil. Am o vârstă înaintată. Dacă Dumnezeu vrea, ne bucurăm. Dacă nu, ne mulțumim cu ce avem”, a declarat Oana Mizil pentru România TV.

Criză de gelozie?!

Anchetatorii care au audiat-o pe Oana Niculescu Mizil au stabilit că incidentele violente care au avut loc în locuința cuplului, de la Snagov, s-ar fi produs după ce Marian Vanghelie ar fi făcut o criză de gelozie. Potrivit Gândul, mărul discordiei ar fi fostul deputat PSD Bogdan Diaconu.

Marian Vanghelie ar fi surprins o presupusă discuție purtată de Oana Mizil și fostul politician, pe Whatsapp. Cu toate că nu ar fi fost un dialog din care să reiasă clar că există o legătură de natură amoroasă, fostul primar s-ar fi înfuriat, l-ar fi sunat pe Bogdan Diaconu și l-ar fi amenințat cu bătaia.

Furios, Marian Vanghelie s-ar fi certat cu Oana Mizil și și-a ieșit din fire când aceasta l-ar fi denumit ”pușcăriaș”. Oana Mizil, în schimb, susține că a fost vorba despre o neînțelegere pe fondul unei oboseli și că nu ar fi fost agresată de soțul ei. (CITEȘTE ȘI: PRIMA REACȚIE A LUI MARIAN VANGHELIE, DUPĂ CE OANA MIZIL A AJUNS LA SPITAL: ”SUB NICIO FORMĂ NU MI-AM LOVIT SOȚIA”)

”Vineri seară, pe fondul de oboseală și stres maxim și de supărare, practic m-am supărat că nu m-a lăsat să plec la mare în ziua în care eu am vrut, tensiunea mi-a crescut foarte rău, am avut 18 cu 16 și așa am chemat salvarea, pentru că Marian s-a speriat foarte tare, mama mea s-a speriat, eu m-am speriat… Nu am fost lovită cu putere, așa cum se spune. Pur și simplu, soțul meu m-a apucat de brațul stâng și m-a îmbrâncit. Nu m-a lovit cu altceva, nu m-a bătut. Se și scrie în documentele de ieșire din spital că am avut atac de panică și tensiune foarte mare”, a spus Oana Mizil la Antena 3.