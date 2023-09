Anunț crunt pentru fanii cuplului artistic Armin Nicoară-Claudia Puican: „Ne vom separa. Mai bine facem un pas înapoi”

Armin Nicoară și Claudia Puican formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din lumea muzicală de la noi, fiind de ani buni împreună. Cei doi fac echipă pe scenă sau la evenimentele unde cântă, nu doar în viața de zi cu zi. De curând, artistul a făcut o dezvăluire surprinzătoare cu care și-a lăsat mască fanii. Ce a putut să spună despre relația cu soția lui, în fața tuturor?

Armin Nicoară și Claudia Puican formează un cuplu de invidiat și pe scenă, nu doar în viața de zi cu zi. Cei doi sunt prezenți adesea la evenimente prin toate colțurile țării, unde cântă cu drag și fac spectacol. Amândoi sunt foarte sinceri și direcți din fire, așa că nu se abțin să dea din casă, ori de câte ori au ocazia. De curând, saxofonistul i-a lăsat pe mulți fără cuvinte, după ce a dat detalii surprinzătoare despre relația lui cu partenera. Atât pe plan sentimental, cât și pe cel profesional și-au luat măsuri în cazul în care vor divorța. Armin vrea ca el și Claudia să fie independenți atunci când vine vorba despre carieră, în cazul unei separări. La fel au procedat și înainte să facă pasul cel mare: au semnat un contract prenupțial.

„Ne vom separa pe plan profesional. Oamenii ne văd ca o echipă imbatabilă, dar dacă Doamne ferește ajungem să ne certăm în viața de cuplu sau să ne despărțim? Mai bine facem un pas înapoi.

Vrem să luăm modelul părinților mei, care au o vârstă destul de înaintată. Mama cu tata sunt împreună de la 18 ani, iar tata avut o viață destul de grea în viața lui de business. Mama nici măcar nu cânta”, a recunoscut artistul, potrivit wownews.

Armin Nicoară a înșelat-o pe Claudia Puican

Artistul este sincer din fire, așa că dă cărțile pe față când nimeni nu se așteaptă. Acum ceva vreme, saxofonistul recunoștea că a înșelat-o pe soția lui, înainte de nuntă. „Am înșelat-o înainte de nuntă cu un an, un an și ceva. Ea a știut că a fost doar o mică greșeală de-a mea și că ăsta sunt eu, așa mai copil. Nu știu, poate voi fi… din partea haterilor aș primi mesaje negative, dar eu cred că la o fată nu e ca la… adică noi bărbații nu punem suflet”, a declarat Armin Nicoară, în cadrul unei emisiuni de televiziune.