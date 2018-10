Anunț de ultimă oră. Ce show va prezenta Andreea Mantea la Kanal D

Noul reality show matrimonial, care va fi difuzat in curand la Kanal D, „Puterea dragostei”/„Power of Love”, in care participantii in emisiune vor avea sansa de a isi gasi sufletul pereche si de a-si schimba radical viata, va fi prezentat de Andreea Mantea. 7 femei si 7 barbati vor locui separat, dar isi vor putea petrece opt ore pe zi impreuna in Casa Dragostei, in afara acesteia ei neavand voie sa se intalneasca.

Telespectatorii vor avea un rol important in parcursul concurentilor in gasirea adevaratei dragoste, in sensul ca acestia isi pot vota preferatul. In fiecare saptamana, participantul, barbat sau femeie, care atrage cele mai multe voturi din partea publicului va primi un premiu in bani.

Andreea Mantea, prezentatoarea emisiunii „Puterea dragostei” le transmite un mesaj celor care sunt in cautarea dragostei si a sufletului pereche, indemnandu-i totodata sa iubeasca fara bariere si sa arate lumii intregi ca dragostea nu cunoaste limite.

„Dacă ai curajul să arăți unei lumi întregi că iubești, înscrie-te la preselecții si viata ta se poate schimba intr-o secunda. Aceasta este ” , a transmis Andreea Mantea celor care vor sa se inscrie la emisiune.

Andreea Mantea prezintă și “Te vreau lângă mine” și ”Se strigă darul”

Andreea Mantea este una dintre cele mai cunoscute brunete din showbiz-ul românesc. Vedeta este mama unui băiețel, David, din povestea de iubire pe care a trăit-o cu luptătorul de MMA Cristi Mitrea. Andreea Mantea are, în prezent, două emisiuni la postul de televiziune Kanal D. Aceasta prezintă show-ul „Te vreau lângă mine”, unde i-a luat locul Biancăi Drăgușanu, dar este moderatoare și la emisiunea „Se strigă darul”, pe care a mai prezentat-o și în trecut alături de Mihai Mitoșeru.