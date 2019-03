Anunț de ultimă oră făcut de Ministrul Educației! Elevii vor avea mai puține vacanțe

Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a anunțat în exclusivitate în emisiunea „News Magazine, de la Antena 3, că elevii vor avea mai puține vacanțe.

„Două schimbări am făcut în patru luni și anume noua metodologie pentru manuale și noua structură a anului școlar. Pentru că semestrul I era franjurat (…) Semestrul se încheie pe 21 decembrie și semestrul II începe după trei săptămâni de vacanță și are o vacanță de două săptămâni în perioada sărbătorilor de Paște.

Aceasta este schimbarea. Mi se pare mult mai adecvată chiar dacă mulți reproșează dezechilibrul ușor între semestre: unul are 15 săptămâni,celălalt are 20 de săptămâni. Dar cel mai lung are în interiorul lui două săptămâni de vacanță, de sărbătorile pascale”, a declarat Ecaterina Andronescu.