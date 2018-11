Anunț important referitor la indicele ROBOR la trei luni

Anunț important referitor la indicele ROBOR – Indicele Robor la trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a stagnat la 3,19%, potrivit datelor publicate marţi de Banca Naţională a României (BNR). (Angajeaza-te si castiga 10.000$ lunar!)

Robor la trei luni este indicatorul principal în funcţie de care se calculează dobânzile variabile la creditele în lei.

Luni, indicele a scăzut la 3,19%, cel mai mic nivel din 18 octombrie, când a fost 3,17%. Totodată, indicele Robor la şase luni a stagnat marţi la 3,43%.

Acest indice a scăzut luni la 3,43%, cel mai mic nivel din 17 octombrie, când a fost 3,42%.

Indicele ROBOR și riscurile la care se expun mulți dintre români

Cine are un credit pe termen lung și nu are o rezervă de bani se expune unui risc foarte mare de a-și pierde locuința din cauza incapacității de a-și plăti creditul, iar aici vă voi explica și de ce se întâmplă asta.

Dobânda în cazul unui credit contractat în lei pe termen lung este formată din (marja băncii, care este fixă + indicele ROBOR, care este variabil). Indicele ROBOR (care reprezintă rata medie a dobânzii la care băncile românești se împrumută între ele) după care se calculează aceste dobânzi sunt (în funcție de banca la care s-a contractat creditul): la o lună, la 3 luni sau la 6 luni.

Astfel se face actualizarea dobânzii creditului la aceste intervale de timp.