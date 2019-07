Anunț-șoc în showbizul din România! Tocmai a divorțat

Anunț-șoc în showbizul din România! O cunoscută vedetă de televiziune a anunțat pe pagina sa de socializare că este singură, iar fanii au fost luați prin surprindere. Problemele de cuplu, acumulate în decursul timpului, au dus – inevitabil – la divorț.

Este vorba despre Mădălina Secuianu, fosta concurentă de la ”Vaporul iubirii”. Conform celor scrise de ea pe pagina de socializare, divorțul a devenit realitate. Soțul Mădălinei, cătălin Secuianu, a părăsit deja domiciliul conjugal, iar Mădălina își va crește singură copilul. Trebuie menționat că Mădălina și Cătălin au fost căsătoriți timp de doar doi ani de zile.

”Sarcina a schimbat-o complet”

Mădălina Secuianu a dorit să fie femeie măritată înainte să aducă băieţelul pe lume.

“Madalina si Catalin vor avea un baietel din cate se vorbeste. Ei inca vor sa tina secret. Ea nu a avut o sarcina tocmai usoara, a avut stari de rau, plus ca avea probleme de sanatate inainte de a ramane insarcinata. Lua tratamente pentru glanda tiroida, pentru atacuri de panica, se ingrasase foarte tare, intrase si in depresie la un moment dat… A avut o perioada destul de grea. Sarcina insa a schimbat-o complet. E fericita, e linistita, emana numai energie pozitiva si pare chiar implinita. Mai are 1-2 saptamani pana va naste. Nu a luat foarte multe kilograme in greutate si nici nu a prea interesat-o acest aspect. Ea si-a dorit mult sa poata duce sarcina si bebelusul sa fie sanatos”, sustin surse din anturajul fostului manechin.