Anunț terifiant făcut de un „călător în timp” din anul 2082. Ce susține că se va întâmpla pe 4 octombrie 2022

Un utilizator de TikTok, care pretinde că este un „călător în timp” din anul 2082, susține că știe când regina Marii Britanii, Elisabeta a II-a, va înceta din viaţă. Utilizatorul a avertizat că monarhul va muri la sfârşitul anului 2022, dar în acelaşi timp a oferit o listă şi cu alte presupuse evenimente care vor avea loc în următorii 23 de ani.

În videoclipul de pe TikTok, acesta le-a transmis internauţilor: „Sunt un călător în timp real. În 2023, Big Ben se prăbușește din cauza unui cutremur neașteptat. În 2030 este lansat GTA 7. Regina Elisabeta va muri pe 4 octombrie 2022. În 2046, Cascada Niagara are un blocaj uriaș și nivelul apei încep să crească. Fiți atenți”.

Secţiunea de comentarii a fost luată cu asalt, iar cei mai mulţi au încercat să afle şi alte informaţii de la @timetraveller_2082 despre viitor. Un utilizator a întrebat: „Câștigă Tottenham trofeul?”, la care presupusul „călător în timp” a șocat utilizatorii cu răspunsul: „În 4 ani, da!”

Omenirea se va confrunta cu o altă pandemie?

Un alt ”călător din timp” din anul 2714 susține faptul că omenirea se va confrunta cu o pandemie mult mai gravă decât cea din prezent.

TikTokerul pe nume Aery Yormany spune că în curând vom vedea o altă pandemie globală și va fi „cea mai gravă din istorie” cu o rată a mortalității mai mare decât Covid-19. Potrivit povestirilor sale, pandemia va avea loc peste 40 de ani.

Sub denumirea contului ”aesthetictimewarper”, bărbatul mărturisește faptul că în jurul anului 2061 va apărea un ”virus creat artificial”, iar toți oamenii vor fi infectați. În videoclip, bărbatul spune: ”Secolul XXI va fi recunoscut drept ”The Great Reset” (trad. ”Marea Resetare”). Lăsați-mă să vă explic astăzi, prin exemple, ce va urma. În anul 2029, ”The Purge” (trad. ”Purjarea” sau cunoscut din seria celebră care poartă același nume și care se referă la modul violent prin care este îndepărtat un anumit grup de oameni) va deveni realitate, la fiecare cinci ani crimele vor fi legale timp de o săptămână; în 2043 va fi creat un nor, care va acoperi întregul pământ timp de un an; în anul 2061 va fi creat artificial un virus care va infecta întreaga planetă și va avea rata mortalității mare, cel mai rău din istorie”.