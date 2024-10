Anunțul făcut de Alexia Eram, după ce Mario Fresh a confirmat despărțirea: ”Acum a venit momentul!”

Alexia Eram și Mario Fresh și-au spus „adio” după 8 ani de relație. Artistul a fost cel care a confirmat oficial despărțirea, în timp ce fosta lui iubită a preferat să păstreze tăcerea. Ei bine, acum, la câteva zile distanță de anunțul cântărețului, fiica Andreei Esca a transmis un mesaj important. Influncerița este pregătită să pornească pe un drum nou.

În urmă cu aproximativ o săptămână, CANCAN.RO a dezvăluit, în exclusivitate, culisele despărțirii dintre Alexia Eram și Mario Fresh. După ce pe 30 iulie ar fi celebrat opt ani de relație, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Cei doi s-ar fi separat în urmă cu aproximativ o lună, pe cale amiabilă, fără scandal sau cuvinte urâte, potrivit apropiaților influenceriței. Ulterior, artistul a confirmat despărțirea.

În urmă cu doar câteva ore, Alexia Eram a transmis un mesaj surprinzător. În timp ce toată lumea aștepta o declarație despre despărțirea de Mario Fresh, fiica Andreei Esca a anunțat că este pregătită să pornească pe un drum nou.

Mai exact, influencerița și-a lansat propriul brand de haine, care îi poartă numele. Alexia Eram a dezvăluit că muncește de mai bine de un an la acest proiect, însă abia acum a găsit momentul potrivit pentru a vorbit public.

„Aștept momentul acesta de când am pus pe hârtie primele idei pentru acest brand, de când am tipărit pe o foaie albă câteva modele de hanorace și am schițat primele variante de logo, de când am ales dintre sute de materiale, pe acelea pe care mi-ar plăcea mie să le port.

Acum a venit ‘momentul’ și sunt extraordinar de fericită că, după mai bine de un an de muncă, după multe întârzieri și greșeli, după perioade în care m-am blocat și nu știam cum să mai continui, după multe momente în care nu credeam că mai pot duce totul pana la capăt, am reușit!

Am ajuns, în sfârșit, să creez un brand pe sufletul meu, pe care să îl împărtășesc cu voi! Acum, tot ce pot să-mi mai doresc, este să vă placă și vouă! Cu drag și recunoștință, Alexia MARGOT.”, a scris Alexia Eram pe Instagram.