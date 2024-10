Prima reacție a Andreei Esca, după despărțirea Alexiei Eram de Mario Fresh: „În familia noastră..”

După opt ani de relație intensă, Alexia Eram și Mario Fresh, cuplul emblematic al tinerei generații, au ales să meargă pe drumuri separate. Deși nu există o confirmare oficială a despărțirii, semnele sunt greu de ignorat: Mario Fresh a șters toate fotografiile cu Alexia de pe conturile sale de social media, iar Alexia, fiica celebrei Andreea Esca, a plecat în Paris. Cu toate acestea, primele reacții nu au întârziat să apară, iar Andreea Esca, cunoscută pentru discreția sa, a transmis un mesaj subtil pe rețelele de socializare.

Alexia și Mario au început relația în adolescență, întâlnindu-se prima dată când Mario Fresh a fost invitat să cânte la ziua de naștere a Alexiei, o mare fană a acestuia. Relația lor a înflorit treptat, iar după doi ani s-au reîntâlnit la studioul de muzică al lui Alex Velea, unde au realizat că între ei există o legătură puternică. Însă, acum, se pare că cei doi au decis să o ia pe drumuri separate, spre dezamăgirea fanilor.

Recent, vedeta Pro TV a postat un videoclip în care Alexia este surprinsă intervievând câțiva actori ai popularului serial Netflix, „Emily in Paris”. În descriere, Andreea Esca și-a exprimat mândria față de realizările fiicei sale și a făcut o aluzie subtilă la puterea de a depăși momentele dificile, afirmând că întrebarile fiicei sale sunt „caracteristice familiei noastre”. Cu toate că postarea poate părea una obișnuită, mesajul ei subtil a fost interpretat de mulți ca un sprijin discret, dar ferm, pentru Alexia, care traversează o perioadă de schimbare majoră în viața personală.

„Margo in Paria!” Bravo @alexiaeram! Așa mândră! Tu conduci lumea! Și se pare că întrebările sunt specifice familie.”, a spus Andreea Esca pe Facebook.

Deși au trecut prin mai multe pauze de-a lungul relației, Mario Fresh a declarat într-un interviu anterior că aceste momente i-au ajutat să înțeleagă mai bine dacă își doresc un viitor împreună. În trecut, artistul spunea că îi este greu să înțeleagă de ce unii își șterg amintirile de pe rețelele sociale după o despărțire, dar, în mod ironic, exact acest lucru l-a făcut acum: a șters toate fotografiile în care apărea alături de Alexia.

„Am avut și rupturi, nu le-am arătat oamenilor. Am stat să calculăm singuri situația, să vedem ce avem de făcut. Stăm separat, dar împreună în același timp. Adică avem fiecare casa lui, dar dormim ori la mine ori la ea. Vara trecută am stat separați vreo două luni, aproape nu ne-am vorbit. S-a ajuns la o saturație, am zis: ne deranjăm prea mult. Și după aia, hop, am revenit. Nu există block, unfollow, șterg pozele cu tine. Nu! Faci parte din viața mea sau ai făcut parte din viața mea. Nu există treaba asta”, spunea Mario Fresh pentru Libertatea.