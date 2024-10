Mario Fresh și Alexia Eram s-au iubit timp de 8 ani. Cum s-au cunoscut cei doi, de fapt

După 8 ani de iubire intensă, Mario Fresh și Alexia Eram ar fi decis să înceapă un nou capitol în viețile lor, însă separat. Cei doi încă nu au confirmat oficial despărțirea, însă CANCAN.RO a fost pe fază și a aflat ce s-a întâmplat, de fapt, în culisele relației lor. Artistul și-a șters deja toate fotografiile de pe social-media cu iubita lui, iar fiica Andreei Esca a ales să plece o vreme din țară. Coincidență sau nu, Mario Fresh a compus o melodie cu dedicație directă pentru cea care i-a fost parteneră atâția ani. Cum s-au cunoscut, de fapt, cei doi, dar și care erau planurile lor de viitor.

Deși toată lumea se aștepta ca Mario Fresh și Alexia Eram să trăiască fericiți până la adânci bătrâneți, se pare că cei doi au pus capăt relației lor de iubire după 8 ani. În urmă cu ceva timp, fiica Andreei Esca se mândrea cu faptul că au reușit să facă față tuturor provocărilor din cuplu, mai ales în contextul în care s-au cunoscut pe vremea când erau adolescenți.

Alexia Eram și Mario Fresh s-au cunoscut când aveau 15 ani. Artistul a fost invitat să cânte la ziua de naștere a Alexiei – care era fan declarat al viitorului ei iubit. După doi ani, cei doi s-au revăzut întâmplător în studioul de muzică a lui Alex Velea, atunci când s-au îndrăgostit și au decis să formeze un cuplu. Deși au existat tot felul de presiuni legate de viitorul relației lor, fiica Andreei Esca a vorbit, la un moment dat, despre căsătorie, eveniment la care visa cu ochii deschiși.

„Am reușit să rămânem unul lângă altul, mai ales cu viețile noastre, cu oamenii care sunt în jurul nostru. Sunt foarte fericită și recunoscătoare că am putut rămâne unul lângă celălalt atâția ani, de la o vârstă atât de fragedă. Am 23 de ani, cred că suntem tineri, nu cred că trebuie să fim presați de acest lucru. Avem o relație foarte frumoasă și cred că atunci când o să fie timpul, o să fie timpul.

Timp de 8 ani, Mario Fresh și Alexia Eram au avut parte și de momente de cumpănă în relația lor. Nu de puține ori s-a zvonit că cei doi s-au despărțit, însă, de data aceasta, se pare că ruptura este definitivă. Mario Fresh și-a șters deja toate fotografiile cu iubita sa de pe social media, în timp ce fiica Andreei Esca a decis să "evadeze" o perioadă din România. Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, separarea a avut loc în urmă cu o lună, pe cale amiabilă, fără scandal

În urmă cu un an, artistul mărturisea că au mai existat pauze în relație, pauze care i-au ajutat să-și dea seama dacă își doresc un viitor împreună. Contrar deciziei sale de acum – de a șterge fotografiile cu Alexia de pe social media, la vremea respectivă artistul avea tendința de a judeca foștii parteneri care își dau block, unfollow sau care își șterg pozele în care apar împreună.

”Am avut și rupturi, nu le-am arătat oamenilor. Am stat să calculăm singuri situația, să vedem ce avem de făcut. Stăm separat, dar împreună în același timp. Adică avem fiecare casa lui, dar dormim ori la mine ori la ea. Vara trecută am stat separați vreo două luni, aproape nu ne-am vorbit. S-a ajuns la o saturație, am zis: ne deranjăm prea mult. Și după aia, hop, am revenit. Nu există block, unfollow, șterg pozele cu tine. Nu! Faci parte din viața mea sau ai făcut parte din viața mea. Nu există treaba asta”, spunea Mario Fresh pentru Libertatea.