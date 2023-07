Anunțul făcut de Irina Fodor la scurt timp după ce s-a întors din America Express. Unde a „fugit” alături de Răzvan Fodor, Adela Popescu și Radu Vâlcan: „Câteva lucruri se întâmplă în premieră”

Filmările de la America Express s-au încheiat recent, iar întreaga echipă și concurenții s-au întors în România. Odată ajunsă acasă, Irina Fodor a dorit să se deconecteze de la muncă și să plece într-o vacanță, alături de soțul ei, Răzvan Fodor. De data aceasta, însă, au fost însoțiți și de fiica lor, Diana, dar și de un alt cuplu celebru de la noi – Adela Popescu și Radu Vâlcan. Au „fugit” din jungla urbană și s-au „adăpostit” într-un cadru de vis! Iată detaliile mai jos, în articol.

Irina Fodor s-a întors în țară, după ce filmările de la America Express au ajuns la final. Însă, la scurt timp după ce a ajuns în România, s-a pregătit, din nou, de plecare. De data aceasta nu este vorba despre muncă, ci de o vacanță! Prezentatoarea de la Antena 1 a plecat într-o vacanță pe mare, alături de soțul ei, Răzvan, dar și fiica lor, Diana. De altfel, familia este însoțită de un alt cuplu celebru de la noi, și anume Adela Popescu și Radu Vâlcan.

„Așa… mă scuzați, am lipsit câteva zile de pe aici, pentru că imediat după ce m-am întors din America Express, am simțit nevoia să petrec fiecare minuțel ca să mă reconectez cu toți ai mei: cu copilul, cu soțul, cu familia, cu prietenii. Am stat pe acasă o perioadă, am plecat vreo două zile în Vamă, iar acum suntem pe drum spre Croația, pentru tradiționala vacanță cu barca din fiecare vară”, a scris prezentatoarea TV pe internet.

Vezi și IRINA FODOR, MESAJ DE LA CAPĂTUL LUMII PENTRU SOȚUL EI, RĂZVAN: „DACĂ NU TE-AȘ FI CUNOSCUT PÂNĂ ACUM…”

Vezi și IRINA FODOR, EXPERIENȚĂ LA LIMITĂ LA AMERICA EXPRESS! PREZENTATOAREA LE-A LUAT FAȚA CONCURENȚILOR: „DE CE FAC DOAMNE LUCRURILE ASTEA”

Răzvan și Irina Fodor sunt însoțiți de Adela Popescu și Radu Vâlcan

De altfel, tot pe rețelele de socializare, gazda emisiunii America Express a dezvăluit că, alături de ei, se află Adela Popescu și Radu Vâlcan. Irina Fodor mărturisește că, anul acesta, vacanța este efectuată într-o „formulă” nouă. Iar destinația principală este Croația.

„Doar că anul acesta, câteva lucruri se întâmplă în premieră și, evident, entuziasmul este pe măsură:

1. Este prima vacanță pe catamaran în care o luăm și pe Diana. Bucuria ei este infinită și contagioasă.

2. Este prima vacanță pe mare în care vin și Adela cu Radu.

3. Nu am mai fost până acum cu barca în Croația, și toată gașca de abia așteaptă să descopere locuri noi.

Pentru că am plecat cu mașina, azi-noapte am rămas să tragem un pui de somn în Ungaria, până în granița croată, într-un loc frumușel-foc, care ne-a și dat energie pentru azi, pentru a doua parte a drumului. Mai avem doar câteva ore și ajungem în Marina Kremik, luăm în primire bărcuța și… toate pânzele sus!”, a mai scris soția lui Răzvan Fodor, pe Instagram.

Sursă foto: social media