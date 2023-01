Anunțul făcut de Marius Budăi! Ce se întâmplă cu pensiile românilor

Marius Budăi, Ministrul Muncii, a vorbit despre ce se va întâmpla cu pensiile românilor. Mai cu seamă, declarațiile au pendulat în jurul pensiile pe care le vor avea în viitor tinerii de azi, având în vedere faptul că mulți români consideră că veniturile pe care le vor încasa atunci vor fi mai mici. Iată mai jos, în articol, ce a declarat oficialul.

Tinerii de azi nu ar avea de ce să se teamă, pentru că, în viitor, pensiile lor nu vor fi mai mici. Marius Budăi, Ministrul Muncii, a declarat faptul că, în continuare, pensiile încasate de români vor fi majorate prin politica de creștere a salariului minim pe economie. În acest sens, oficialul a susținut faptul că, în viitor, există șansa ca pensiile să fie mai mari.

„Nu este adevărat pentru că, în continuare, politica de creșteri salariale, politica de creștere a salariului minim, împing veniturile românilor în sus. Bineînțeles că nu la un nivel care să fie neapărat mulțumitor, însă împing veniturile în sus. Asta, pe contributivitate, înseamnă și împingerea contribuțiilor în sus și înseamnă și pensii mai mari pe viitor”, a explicat Marius Budăi la Antena 3 CNN.

Marius Budăi a oferit explicații despre vechimea în muncă

Mai mult decât atât, Marius Budăi a discutat și despre situația românilor care doresc să își cumpere vechime în muncă după data de 31 august 2023.

„Există două tipuri de contracte. Contracte pe care le încheiem astăzi, de exemplu, care intră în vigoare de astăzi și se derulează pe viitor și tipuri de contracte pentru a achiziționa șase ani anteriori de vechime necesari îndeplinirii stagiului minim sau stagiului standard de cotizare. Dacă ne referim la prima speță pe care v-am prezentat-o, se vor încheia în continuare, de acum încolo, pentru că vor fi prezente probabil și pe viitor în legea pensiilor.

Dacă ne referim la a doua speță, legea spune că până în 31 august, acest an, se mai pot achiziționa șase ani. Vă informez că, în a doua jumătate și chiar pe tot parcursul anului 2022, a scăzut numărul de cereri, iar măsura derulează de foarte mulți ani. Prima dată au fost cinci ani, după care s-a ridicat la 6 ani și continuăm această măsură și în acest an până la 31 august. În funcție de dinamica activității din acest an, vom lua decizia dacă mai continuăm, dacă mai este necesar să continuăm cu această măsură sau nu. Cert este că numărul de solicitări a scăzut foarte mult”, a explicat Marius Budăi la Antena 3 CNN.

Sursă foto: Pixabay