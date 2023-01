Anunțul făcut de Marius Budăi! Ce se întâmplă cu salariul minim în România

Sunt vești importante pentru români. Guvernul a aprobat pentru anul 2023 ca salariul minim brut pe țară să fie majorat la 3000 de lei. Iată ce declarații a făcut Marius Budăi, Ministrul Muncii.

Încă de la finalul anului 2022, s-a decis ca salariul minim brut pe țară să fie majorat la 3000 de lei. Guvernul a aprobat această creștere de la 2250 de lei la 3000 de lei, iar Marius Budăi, Ministrul Muncii, a explicat în baza căror motive a decis să aibă loc majorarea și cum ar putea fi promovată creșterea economică. În cadrul unei emisiuni televizate, oficialul a oferit o serie de declarații.

„Am onoarea să fiu prieten cu Ministrul Muncii din Germania și mi-a trimis, la un moment dat, un studiu făcut în Germania de economiști de marcă care au arătat că, în ultimii 10 ani, Germania a avut o politică abruptă a creșterii salariului minim. Acel studiu a arătat că în Germania acea politică de creștere a salariului minim, mai agresivă puțin, a creat creșterea economică. Este un studiu pe care îl poate accesa oricine. Tot un guvern PSD, dacă vă aduceți aminte, în 2018 a instituit salariul minim în construcții. Cel care acum e 3000 de lei brut”, a declarat Marius Budăi.

Vezi și ORAȘUL DIN ROMÂNIA ÎN CARE ANGAJAȚII CÂȘTIGĂ PESTE 5.000 DE LEI PE LUNĂ. UNDE TREBUIE SĂ TE MUȚI PENTRU A AVEA UN SALARIU MAI MARE

Marius Budăi: „Eu știu sigur și sunt convins că dialogul duce doar la progres”

Ministrul Muncii susține că este convins de faptul că problemele ar putea fi rezolvate prin dialog deschis, lucru ce ar putea, în același timp, să conducă spre progres. De asemenea, a discutat și despre creșterea salariului minim în domeniul construcțiilor.

„Eu știu sigur și sunt convins că dialogul duce doar la progres și prin dialog putem rezolva problemele. Și am ajuns la această concluzie. Din cei 3000 de lei vă readuc aminte că 200 de lei nu sunt taxați de către stat. Iată că și Guvernul a înțeles să vină cu un sprijin. Cu precizarea că pentru viitorii seniori ai României, care acum sunt plătiți cu 3000 de lei pensia se calculează la 3000 de lei nu la 2800 de lei. Aici avem o altă fiscalizare. Atunci când am instituit în 2018 domeniul constructor, domeniu prioritar pentru următorii 10 ani în România, s-a făcut o altă fiscalizare pentru salariul minim. Între timp, până aici, în acest an vreau să vă readuc aminte că am instituit același salariu de 3000 de lei și în agricultură, și industria alimentară”, a mai evidențiat oficialul în cadrul emisiunii „Subiectiv” de la Antena 3 CNN.

Citește și VESTE AȘTEPTATĂ DE TOȚI PENSIONARII. MARIUS BUDĂI A FĂCUT ANUNȚUL: „SĂ NU MAI CONDAMNĂM CETĂȚENII ROMÂNIEI LA SĂRĂCIE PENTRU URMĂTORII 50 DE ANI”

Sursă foto: Pixabay