Anunțul făcut de Simona Gherghe la începutul emisiunii de la Antena 1, după ce ieri a început să plângă în direct

Ieri, în timpul emisiunii ”Acces Direct”, a avut loc un incident în urma căruia Simona Gherghe a cerut intervenția polițiștilor. Concret, o femeie care se ocupa cu strângerea unor fonduri pentru copii bolnavi, a spus că banii nu vor ajunge la cei care au nevoie de ei decât săptămâna viitoare.

Femeia a vrut să părăsească studioul emisiunii, numai că intervenția Simonei Gherghe a făcut ca evenimentele să ia o turnură fericită. Florentina Gavrilă a oferit banii părinților care au copii bolnavi, iar vestea extraordinară a fost dată chiar de Simona Gherghe la începutul emisiunii „Acces Direct”.

”Le urăm multă sănătate copiilor că asta este cea mai importantă şi linişte pentru părinţi”.

Tatăl uneia dintre fetițele pentru care Florentina Gavrilă a strâns bani a declarat că banii strânşi pentru fetiţa lui vor fi donaţi.

”Eu am crezut că vrea să ne ajute. Mi-a spus acum că dacă Adelina nu mai are nevoie de bani, banca nu îi va da, iar Facbook va decide cui va dona banii strânşi pentru Adelina. Cum să facă aşa ceva? Adelina trebuie să îşi primească banii şi chiar ea, cu mânuţele ei să îi doneze cuiva care are nevoie. Dar nu să îi doneze Facebook altcuiva, pentru că sunt prieteni, cunoscuţi care au donat pentru Adelina, pentru tratamentul ei. De asemenea, doamna Florentina mi-a spus şi că ea ştie că în Italia e gratis tratamentul şi nu ne vor lua bani, ceea ce nu e adevărat”, a declarat Iulian Nicolae Juncu pentru spynews.ro.

