Anunțul făcut de Valeriu Gheorghiță. Când va depăși România 70% din populație imunizată

Dacă se păstrează ritmul actual de vaccinare, la sfârșitul acestui an România va depăși 70% din populație imunizată, crede cu tărie Valeriu Gheorghiță.

„Asta înseamnă că, în total, până la finalul acestui an am putea avea peste 11,8 milioane de persoane vaccinate cu cel puțin o doză. Acum avem aproximativ 6,5 milioane de persoane. La nivelul de acoperire vaccinală, Municipiul Bucureşti este la aproape 60% rată de acoperire vaccinală, mai exact 59,4%. De asemenea, judeţul Cluj are o rată de acoperire vaccinală de 52,3%. Sunt 11% judeţe care au rată de acoperire vaccinală între 40% şi 50%, sunt 65% din judeţe care au rată între 30 şi 40% şi 19% judeţe care au între 20 şi 30%. Cea mai mică este de aproximativ 24%, în judeţul Suceava”, a precizat medicul, în cadrul conferinței de presă susținută marți.

România va primi o nouă tranță de doze de vaccin

În urmă cu o zi, rata de incidenţă a fost 16,24. Duminică, incidența în Capitală era de 16,38, ia sâmbătă de 16,53. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a respins propunerea INSP de introducere a carantinei în București și județul Ilfov.

România va primi o nouă tranță de doze de vaccin. CNCAV a anunțat faptul că țara noastră va primi 792.000 de doze de vaccin de la Johnson&Johnson. Până astăzi, 26 octombrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.587.880 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, dintre care 7.479 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. 1.345.324 de pacienți au fost declarați vindecați.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 16.765 de cazuri noi de persoane infectate cu COVID – 19, dintre care 204 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 1.557 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.