Anunțul momentului: Marius Șumudică renunță la antrenorat! „Mi-a ajuns. Decizia e irevocabilă!” Ce carieră va îmbrățișa legenda Rapidului

Marius Șumudică (51 de ani) a anunțat că va mai antrena cel mult cinci ani, după care va intra în televiziune, meseria de analist sportiv fiind pe placul său. Până atunci, tehnicianul exclude o revenire în fotbalul românesc.

După ce s-a consultat cu familia, Marius Șumudică a decis să renunțe la antrenorat. Va mai rămâne în activitate câteva luni, după care se va retrage din activitate. În prezent este tehnicianul lui Al Raed, din Arabia Saudită.

„Am avut ghinioane, am avut probleme, am avut trei străini din cei șapte accidentați. Avem o lună jumătate de pregătire, pe 15 vom începe miniturul ăsta care trebuie jucat. Asta e! Important e să căpătăm experiență și să pot duce contractul la capăt. Întrebați-l pe Mitriță ce e cu el, a fost accidentat, dar acum e pregătit. Nu discut de fotbalul românesc! Nu mă interesează fotbalul românesc, deocamdată sunt sub contract. După ce nu voi mai antrena afară, voi veni în țară și mă las de meserie. Voi lucra în televiziune. Nu m-a supărat nimeni, asta e decizia mea irevocabilă. Vreau să mai antrenez 4-5 ani la nivel de străinătate, apoi mă retrag! N-am nimic cu România, școala românească de antrenori m-a format, dar e o decizie personală. Mi-a ajuns, vreau să fiu expert la tv. Nu-mi doresc să mai antrenez. Nu-l copiez eu pe Pique, nu mai am putere. Peste 4-5 ani vreau să stau liniștit„, a declarat decis Marius Șumudică.

Marius Șumudică și-a declarat, din nou, dragostea pentru Rapid

Altfel, Marius Șumudică nu s-a dezis niciodată de culorile Rapidului, echipă pe care anunță că o va iubi până când va închide ochii.

„Nu știu dacă sunt cel mai iubit dintre rapidiști, însă sunt unul dintre cei care nu a trădat niciodată și care nu îi va trăda. Echipa care a fost, este și va fi în inima mea până o să mă duc să arunce cu țărână peste mine. Până atunci nu voi uita acest club și acești fani minunați„, a spus Marius Șumudică.