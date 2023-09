Anunţul momentului pentru pensionari! Ce se întâmplă cu pensiile lor, din septembrie

Zilele acestea, Casa Națională de Asigurări Sociale a făcut un anunț pentru pensionari. Urmează finanțarea primei tranșe de pensii și alocații pentru cetățenii din Republica Moldova, în valoare de 150 de milioane de lei.

Potrivit datelor comunicate de către CNAS din Republica Moldova, sumele vor ajunge după procesarea plăților de către prestatorii de servicii de la Mpay (serviciul prin care se fac plățile bancare de la stat și către stat).

Cei care vor primi pensiile și alocațiile speciale prin „Poșta Moldovei” o pot face până pe data de 4 septembrie, prin intermediul sistemului Pay As You Go.

Cât alocă Moldova pentru sistemul de pensii

Conform datelor prevăzute în Raportului Social Anual realizat de Ministerul Muncii, în anul 2014, cheltuielile efectuate din mijloacele bugetului de asigurări sociale de stat au constituit 10,8% din valoarea Produsului Intern Brut (PIP). În comparație cu anul precedent, se poate observa o majorare de 12,2%.

„Reieșind din situația socială și economică a țării, sistemul de pensii are un rol însemnat în asigurarea unui trai decent al populației. Îmbătrânirea populaţiei, creşterea şomajului, migraţia peste hotare a persoanelor apte de muncă precum şi practica „salariului în plic” sunt câţiva dintre factorii care pun în pericol actualul sistem de pensionare”, potrivit autorităților din Republica Moldova.

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a anunțat care sunt următoarele provocări pe care le are în plan, respectiv:

1.Veniturile tuturor persoanelor se diminuează atunci când aceştia se pensionează;

2.Numărul mic al contribuabililor și a cotelor de contribuții sociale la sistemul de pensii;

3.Vârsta de pensionare diferită;

4.Îmbătrânirea populației și migrația forței de muncă;

5.Condiții inechitabile de pensionare;

6.Economia informală și munca nedeclarată.

