Apare un documentar despre viața lui Sylvester Stallone

Sylvester Stallone, unul dintre cele mai apreciați actori din ultimele decenii, va beneficia din această toamnă de propriul documentar. Netflix lucrează la lansarea documentarului și a publicat deja un teaser al acestuia. Documentarul va fi despre cariera de peste 50 de ani a lui Stallone și va avea numele „Sly”.

Regizorul documentarului este Thom Zimny, iar din datele publicate de Netflix se arată că fanii vor avea un acces exclusiv în viața lui Stallone. Vor fi elemente atât din trecutul actorului, cât și din actualitate. Chiar dacă data de lansare nu a fost anunțată oficial, presa de specialitate notează că cel mai probabil va apărea în noiembrie 2023.

„De aproape 50 de ani, Sylvester Stallone a încântat milioane de oameni cu personaje emblematice și francize de succes, de la Rocky la Rambo și The Expendables. Acest documentar retrospectiv oferă o privire intimă asupra actorului (scenarist, regizor și producător) nominalizat la Oscar, punând în paralel povestea lui inspiratoare cu personajele de neșters pe care le-a adus la viață”, se arată în descrierea documentarului, așa cum a fost anunțată de Netflix.

Stallone vorbește despre coborâșurile și urcușurile sale și își aduce aminte de momentele care i-au marcat cariera. „Ce este mai sănătos? Să trăiești sub iluzia că ai putut fi grozav? Sau chiar să ai oportunitatea să fii grozav, să o dai în bară și îți dai seama că este un eșec?”, sunt câteva din spusele lui Stallone din acest documentar.

Stallone are un an plin

Pe lângă apariția acestui documentar, Stallone este activ în acest an și în alte proiecte. În urmă cu câteva luni a apărut un reality show despre viața sa, care prezintă detalii de culise despre el și familia actorului. The Family Stone este produs de MTV Entertainment Studios și a beneficiat de recenzii foarte bune, motiv pentru care a fost prelungit pentru încă un sezon, după ce primele opt episoade au avut succes.

Stallone are și rolul principal în serialul Tulsa King, iar în această perioadă filmează pentru sezonul cu numărul 2. Cât privește filmele de cinema, cel poreclit Sly a avut rolul de producător în Creed III, la ultima sa colaborare cu franciza. Tot în acest an, Stallone a putut fi văzut și în Guardians of the Galaxy Vol. 3, un film care a trecut de încasări de 830 de milioane de dolari, iar proiectele sale de viitor sunt numeroase.

Stallone se desparte de franciza The Expendables în 2023

Toamna lui 2023 va aduce și finalul colaborării lui Stallone cu franciza The Expendables. Lansarea filmului Expend4bles va avea loc pe 22 septembrie, iar distribuția reunește la un loc actori cu o cotă foarte bună ca Jason Statham, 50 Cent, Andy Garcia, Randy Couture, Dolph Lundgren și Megan Fox. Stallone are rolul principal și este liderul găștii, dar rolul său va fi preluat de Jason Statham în următoarele producții.

