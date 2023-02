A apărut trailerul noului reality show în care va juca familia Stallone

Paramount+ a publicat trailerul noului reality show „The Family Stallone”. Acesta urmărește familia actorului Sylvester Stallone în viața de zi cu zi, iar oamenii vor putea afla mai multe lucruri interesante despre acesta, alături de soția sa Jennifer Flavin și de fiicele Sophia, Sistine și Scarlet.

Reality Show-ul va avea opt părți și va debuta în această primăvară pe Paramount+. Trailerul noii producții a fost deja publicat și din el reiese că reality show-ul va avea multe momente amuzante cu familia Stallone în prim plan.

Într-un interviu acordat la finalul anului 2022, Sylvester Stallone a afirmat că a acceptat să joace într-un reality show și datorită fetelor sale. Fiicele Sistine și Scarlet doresc să pășească în lumea entertainmentului din SUA, iar acest reality show le poate deschide multe uși. Sistine și Scarlet sunt ambele actrițe, dar până acum nu au avut roluri importante. În schimb, Sophia, cealaltă fiică a lui Stallone, nu are ambiții actoricești.

Ce a spus Stallone despre noul reality show

Stallone a afirmat că în momentul în care a primit oferta de a juca într-un reality show și-a adus aminte de alți oameni cunoscuți pe care i-a văzut în acest rol.

„În timp ce creșteam, mi-ar fi plăcut să văd staruri precum Marlon Brando acasă făcând ouă ochiuri. Ar fi fost ceva interesant. Până la urmă, și actorii sunt oameni. Nu merg toată ziua cu ochelari de soare, nu sunt machiați mereu și nici nu învață replici. Chiar fac lucruri prostești precum toți oamenii. Cred că primul care a reușit asta a fost Ozzy Osbourne, chiar nu îi păsa”, a spus Sylvester Stallone pentru Daily Mail.

De asemenea, el a afirmat că a stabilit din clar care sunt limitele, deoarece nu își dorește să fie expus prea mult. „Chiar m-am gândit serios de ce trebuie să fac asta. Dar am setat anumite limite. Nimeni nu întră în baie să se uite cum te speli pe dinți. Vreau să am filmări cu fiicele mele și vreau să le arăt fanilor latura mea umană”, a mai spus Stallone.

2023, un an în care Stallone va putea fi văzut și în alte producții

Dincolo de apariția în propriul reality show, Sylvester Stallone va avea un an cu două lansări ca actor. Unul dintre cele mai importante filme în care va putea fi văzut în acest an este The Expendables 4. Acesta va fi lansat pe 22 septembrie și are un buget de 100 de milioane de dolari. Distribuția este de 5 stele, iar din ea mai fac parte Jason Statham, 50 Cent, Megan Fox, Dolph Lundgren, Randy Couture și Andy Garcia.

Tot în 2023, Stallone are rolul de producător la Creed 3, film care va apărea în luna martie, dar va interpreta și un rol în Guardians of the Galaxy Vol. 3, producție ce va fi lansată la data de 5 mai.