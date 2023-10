Apariție surprinzătoare la lansarea filmului „Băieți deștepți”. Misha și Connect-R, din nou împreună! FOTO

Filmul „Băieți deștepți” este pe cale să se lanseze în cinematografe, iar printre cei care apar în pelicula românească se află și micuța Maya, fiica în vârstă de 9 ani a artistului Connect-R și a Mishei. De altfel, în seara aceasta, la evenimentul de lansare a filmului au venit și părinții fetiței. Misha și Connect-R au fost surprinși împreună, extrem de zâmbitori și mândri de micuța lor! Imaginile pot fi vizualizate în galeria foto a articolului. Detaliile se regăsesc mai jos.

Misha și Connect-R au venit împreună să o susțină pe Maya la evenimentul de lansare a filmului „Băieți deștepți”. Fiica lor în vârstă de 9 ani joacă în pelicula românească, marcându-se, în acest mod, și debutul ei în domeniul cinematografic. Lansarea filmului în cinematografele din țară va avea loc în data de 13 octombrie. Astăzi, însă, are loc avanpremiera. Cu mic, cu mare, vedetele s-au strâns la evenimentul de lansare a filmului de acțiune-comedie în regia lui Igor Cobileanski. Printre cei care au pășit în fața camerelor de fotografiat se numără și Maya, micuța fiind însoțită de părinții ei, Misha și Connect-R.

Connect-R și Misha, împreună la lansarea filmului „Băieți deștepți” – fiica lor, Maya, apare în peliculă!

Apariția este de senzație, la evenimentul de lansare a filmului. Deși sunt divorțați din anul 2018, după o relație maritală de cinci ani, Misha și Connect-R au rămas în relații apropiate, de dragul fiicei lor, Maya. La eveniment, cei doi au zâmbit tot timpul, fiind alături de cea mică. Au venit să o susțină, mai ales că fetița joacă în pelicula românească. De altfel, în perioada filmărilor, alături de micuță a fost chiar Misha, mama ei, care a susținut-o la fiecare pas.

CANCAN.RO vă arată imagini de senzație cu Misha, Connect-R și fiica lor, Maya! Îmbrăcați în ținute elegante, zâmbitori și mândri de cea mică, Misha și Connect-R au stat în permanență în preajma fetiței lor.

Connect-R, nerăbdător să o vadă pe fiica lui, Maya, în pelicula românească

Luna trecută, Connect-R și-a arătat entuziasmul față de apariția fiicei sale în filmul românesc. Micuța Maya va juca alături de Alex Velea, Ruby, Olimpia Melinte, Vali Vijelie, Johny Romano, Silviu Mircescu, Dan Bursuc, Sergiu Costache, Cristian Iacob, Silviu Mircescu, Tiberiu Ioana. În cadrul unui interviu, artistul a mărturisit că fiica lui cochetează cu scena și o încurajează să facă ceea ce simte. Micuța cântă și la pian! De altfel, coloana sonoră a filmului este făcută de Connect-R și Johnny Romano.

„Mă bucur mult că Maya cochetează cu scena în general. Ea vine cu mine și la concerte, cântă la pian, iată, a jucat și în acest film. Iar eu o încurajez foarte mult văzând că îi place, o încurajez să facă ceea ce simte. La filmările pentru “Băieți Deștepți” a fost mai mult cu mama ei, eu fiind foarte ocupat, dar abia aștept data de 13 octombrie s-o văd pe ecran! Va fi o supriză și pentru mine, pentru că nu am văzut încă filmul. Abia aștept s-o văd pe marele ecran și să văd filmul, care cred că este excepțional!”, spunea Connect-R, pentru Click.

