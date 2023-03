Este cunoscut, Connect-R a luat-o de jos, a muncit enorm, a și suferit, dar culege, acum, roadele. Are mulți faci, e celebru! A avut și sincope în viață, probleme sentimentale, dar pe care a reușit să le depășească. Pe toate, cu fruntea sus. CANCAN.RO l-a ”descusut” pe cântăreț de secrete, iar rândurile încep să curgă.

CANCAN.RO: Vei fi protagonistul unui concert dedicat zilei de 8 Martie. Ce reprezintă femeia pentru tine?

Connect-R: Oricât de masculini am fi, trebuie să recunoaștem existența a două componente, masculin și feminin. Poate nu întâmplător, de-a lungul istoriei, 99 % din poeziile îndreptate către părinți sunt cu și despre mamă. Niciodată când ne-am lovit nu am strigat „tata”, ci mama. Noi, bărbații, ne-am chinuit să demonstrăm de-a lungul istoriei că avem puterea creației. Și am făcut, Slavă Domnului, creații literare, muzicale, filozofice, am creat becul, șinele de tren, drumurile ș.a.m.d. Și, totuși, noi nu putem da viață.

Oricât ne-am chinui să fim creatori, cei mai mari creatori rămân femeile. O femeie în primul rând se definește prin a fi femeie din momentul în care devine mamă. Atunci începe să se cunoască pe ea. De aceea, concertul de la Sala Radio, cu 60 de instrumentiști pe scenă, va fi dedicat sexului frumos. De altfel, noi bărbații trăim într-o iluzie, crezând că putem singurei totul. Ce frumos spune filozofia est-orientală, că bărbatul și femeia sunt precum călărețul și calul. Călărețul știe drumul, dar doar calul îl poate parcurge.

Și, astfel, bărbatul e călărețul, femeia este calul. Așa se spune și-n creștinism, bărbații sunt puternici în trup, dar femeile sunt tari în inimă. De unde și puterea de durere e mult mai mare. Noi dacă am experimenta doar 10 la sută din durerea nașterii, probabil că am muri. Trebuie să înțelegem aceste puteri complementare, ale trupului și inimii, ce nu pot fi dobândite decât prin unirea bărbatului cu femeia și invers.

CANCAN.RO: Ai ținut cont de această zi încă de când erai copil?

Connect-R: Bineînțeles. Îi duceam flori mamei, chiar dacă erau de pe câmp sau adunate din grădinile de pe la blocuri. Mereu făceam asta.

CANCAN.RO: Care au fost cele mai frumoase amintiri despre mama ta, despre femeile din viața ta?

Connect-R: Cele mai frumoase amintiri despre o femeie e că am stat o perioadă de nouă luni în burta mamei mele. Nu pot accesa acea amintire, dar știu că există. Alta, când eram mic și mă loveam, iar mama mă lua în brațe. Sunt amintiri care rămân, ca un marker emoțional. La fel ca și momentul în care s-a născut fetița mea.

„ Jertfa apare în momentul în care nu te potrivești”

CANCAN.RO: Spectacolul se intitulează „Noi ne potrivim”. Există vreo persoană căreia îi poți spune în acest moment așa ceva?

Connect-R: „Noi ne potrivim” e o piesă care pleacă de la un concept de-al meu, care mie îmi place foarte mult, și anume îmbrățișează paradoxul. Adică, normal, toată lumea vede ideea de relație, domne, am început să ne iubim pentru că ne potrivim. Când, de fapt, totul stă fix invers. Adică, trebuie să ajungi la acea capacitate de dragoste în care să te potrivești fiindcă te iubești. Ce ar fi dragostea fără sacrificii? Nimic. Jertfa apare în momentul în care nu te potrivești. Pentru că atunci începe această artă a compromisului în care tu renunți la niște lucruri. Chiar marele Învățător o spune, faci niște lucruri, o lucrare „Lepădarea de sine”, las de la mine, dau la o parte din ceea ce sunt eu pentru tine.

(CITEȘTE ȘI: ARTIȘTII DIN SHOWBIZ CARE ȘI-AU SCHIMBAT LOOK-UL RADICAL. TRANSFORMAREA LUI SMILEY SAU CONNECT-R ESTE SPECTACULOASĂ)

CANCAN.RO: Vorbeai, recent, într-o postare cât de importantă e pacea dintre persoane.. Tu ai făcut pace cu toată lumea?

Connect-R: Bineînțeles. Dar atenție, ce faci când un om cu care ar trebui să faci pace nu mai e? Și atunci pacea trebuie să o faci cu tine, atunci ai făcut pace cu toată lumea. E foarte greu să-i găsești pe toți cărora le-ai greșit sau ai creat un conflict, să le ceri iertare. Poate mulți dintre ei nici nu mai sunt printre noi. Și, atunci, în momentul în care tu faci pace cu tine, atunci ai făcut pace cu toată lumea.

CANCAN.RO: Există persoane care nu mai sunt printre noi, cu care nu ai reușit să faci pace?

Connect-R: Slavă Domnului, nu. Am făcut pace cu toată lumea cu care trebuia.

(NU RATA: DESTĂINUIRILE LUI CONNECT-R. ARTISTUL ARE O RELAȚIE APROPIATĂ CU DIVINITATEA: „AI OBSERVAT CĂ, DE FAPT, NIMIC DIN EXTERIORUL TĂU NU TE ÎMPLINEȘTE? ”)

Ce spune despre conflictele cu colegii de scenă

CANCAN.RO: Ai avut conflicte cu colegi de scenă cu care ulterior te-ai împăcat?

Connect-R: Da. Conflictele nu au fost cu ceilalți. Niciodată nu va fi despre ceilalți, ci tot timpul vor avea legătură cu tine, și nu într-un mod egoist. Nu e despre ce ți se întâmplă ție din partea celorlalți, ci despre cum reacționezi tu la ce ți se întâmplă ție din partea celorlalți. Tot timpul a fost despre cum ai gestionat tu experiențele din viața ta.

CANCAN.RO: Au fost momente când nu ai gestionat cum trebuie astfel de experiențe?

Connect-R: Bineînțeles. Acesta este unul dintre simbolismele genezei critice. Părinții noștri au fost atenționați, mai bine să aveți răbdare să mâncați din arborele vieții, să treceți frumos, decât să vă grăbiți să mâncați din pomul cunoașterii binelui și răului. Noi asta am făcut, am început să mușcăm din această cunoaștere. Iar cunoașterea în sine este un proces. Procesul în care, dacă tragem o linie, ne dăm seama că omul a ales să afle mai întâi ceea ce nu e. Noi asta facem de mici copii. Ni se spune, nu mai alerga așa repede, pentru că te lovești. Dar până nu faci o bubă, nu-ți dai seama. Trebuie să afli, trebuie să greșești mai întâi. Evident, toți am făcut asta.

CANCAN.RO: Ce ai învățat din greșelile trecutului?

Connect-R: A fost vorba despre esența experienței în trup. Să greșim mai întâi. Să fim proști, ca ulterior să devenim mai înțelepți, cel puțin teoretic. Hristos spune că, atunci când primești o palmă, să întorci și celălalt obraz. El nu spune decât că trebuie să realizezi că cel care ți-a dat o palmă este în punctul lui de evoluție. Iar tu să răspunzi cu aceeași monedă nu ar face decât să amplifici starea respectivă. În momentul ăsta, e vorba despre trupul minții conditionate în care ego-uol nu mai reprzintă un obstacol pentru mine. Când începi să nu te mai identifici cu mintea condiționată, nu ai cum să întreții astfel de idei precum ego-ul, jignirea, sau adulația. Te cunoști pe tine și afli că „eu sunt ceea ce sunt” și atât. Nu că Domne, eu sunt blazonat, nu-ți permit să-mi vorbești mie așa. Ce e jignirea? O acțiune pe care o poate percepe doar ego-ul tău.

CANCAN.RO: Care a fost persoana care te-a jignit cel mai mult?

Connect-R: Am fost chiar eu.

CANCAN.RO: Ai filmat, recent, un clip cu scene fierbinți, alături de Raluk-A…

Connect-R: Noi nu am făcut decât să-l ascultăm pe regizorul clipului, Cristi Roman.. E un profesionist, suntem la al nouălea clip împreună, e un tânăr extraordinar de talentat, cu o viziune fantastică.

„Orice scenă era neîncăpătoare pentru mine și Alex Velea”

CANCAN.RO: Te-ai gândit să ai o parteneră de scenă, precum RalukA?

Connect-R: Cea mai mare scenă devine mică, atunci când pe ea s-ar urca doi lideri, așa cum cred că suntem noi. Trebuie să avem spațiu mare, ca să ne desfășurăm. Nu ar fi looc pe scenă pentru amândoi, ca să ne desfășurăm. Raluka e excepțională.

CANCAN.RO: Ați mai fost doi lideri pe scenă, tu și Alex Velea, când cântați împreună..

Connect-R: Sigur că da, dar ulterior s-a dovedit că orice scenă era neîncăpătoare pentru amândoi. Fiecare acum avem scenele noastre separate. Și Velea e monstru de talent, cu o energie vie.

CANCAN.RO: În ce relații ați rămas?

Connect-R: Pot spune cordiale, evident, ne mai salutăm, când ne vedem nu-i nicio ranchiună, am trecut peste tot. Pasul s-a făcut de la sine. Faptul că nu-mi mai amintesc cine a făcut primul pas denotă că orice a fost conflict între noi, mai demult sau spre recent, a încetat probabil a doua sau a treia zi, pentru că ne leagă mult prea multe amintiri, experiențe împreună…Eu zic că-i chiar dragoste ce a fost.

CANCAN.RO: Petreci mult timp în bucătărie…

Connect-R: Da, gătesc. Îmi dă o stare de relaxare. Sunt și un gurmand, chiar dacă nu se vede. Îmi place. Mâncarea e emoție. E o vorbă a unui medic din America, potrivit căruia, una dintre diferențele mari dintre om și animal este că animalul se hrănește, pe când omul cinează. De asta am făcut o artă din ceea ce înseamnă preparatele culinare. Tocana de cartofi rămâne una dintre slăbiciunile mele, e mâncarea copilăriei mele, îmi iese delicioasă. Fac și fasole, știu cum să o țin trei zile în apă, ca să fiarbă bine. Chiar dacă în perioada asta mi-am schimbat dieta, mănânc foarte mult ovăz, fulgi de ovăz, pe care-I fac fie cu lapte de Migdale, fie cu apă în care pun fructe uscate. Încep să mănânc cât mai alcalin.

CANCAN.RO: Pari o comoară la casa omului…

Connect-R: Nu prea. De gătit, gătesc, dar ce rămâne în urma mea… e jale. Steluța e doamna care-mi face curat și e și acum la mine. Fără ea, aici ar fi dezastru.

CANCAN.RO: Te gândești să te recăsătorești?

Connect-R: Sincer, nu! Nu mă voi mai recăsători niciodată!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.