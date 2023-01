Destăinuirile lui Connect-R. Artistul are o relație apropiată cu divinitatea: „Ai observat că, de fapt, nimic din exteriorul tău nu te împlinește? ”

Connect-R (40 de ani) ține, întotdeauna, legătura cu prietenii virtuali și se destăinuie în fața lor. Recent, cântărețul a împărtășit un alt gând prin care explică de ce este importantă legătura cu divinitatea.

Credința l-a ajutat în multe situații pe Connect-R, pentru a trece peste momentele grele din viața lui. Cântărețul în vârstă de 40 de ani a făcut o nouă destăinuire, recent, pe rețelele de socializare. Artistul le-a transmis prietenilor virtuali faptul că a învățat să nu mai pună lucrurile materiale pe o poziție superioară și că în viață nu banii și faima îți ofer o împlinire reală. În copilărie, Connect-R visa să devină preot.

„Ai observat că, de fapt, nimic din exteriorul tău nu te împlinește? Nici bani, nici faimă, respect. Mulți au probat lucrurile astea, i-au împlinit și psihologii lor i-au găsit în mare depresii. Jim Carrey spunea că «Îmi doresc ca toată lumea să facă bani, ca la un moment dat să vadă că nu despre asta este vorba».

Exact ca în Pilda Tânărului Bogat, tot ce ai adunat, tot ce vei aduce în viața ta va pleca cu siguranță sau vei pleca tu de lângă ele, mai devreme și mai târziu. E ceva de dincolo, e ceva mai mult de atât. De aceea, spunea un mare învățător că toată împărăția e în voi, acolo, înăuntru”, a mărturisit Connect-R pe internet.

Connect-R s-a îndreptat spre credință

Cântărețul are o apreciere foarte mare față de Divinitate. În cadrul unui podcast, Connect-R mărturisea cum a reușit să își găsească pacea.

„Am aflat cine sunt, după câțiva ani greu de studiu, biblic, în primul rând. Tatăl meu m-a îndrumat. Am căutat în ortodoxie, apoi am dat de niște prieteni și l-am studiat pe Hristos și din alt unghi. Am studiat și cu pocăiți. Și-am văzut că și ei erau într-o cutie. Am căutat în budism și, acolo, am găsit niște răspunsuri mai deschise puțin, am ieșit din cutie. După ce am căutat în budism, am reușit să-l înțeleg pe Hristos altfel. «Cine mă va căuta din toată inima, mă va găsi», spune Hristos. Și am tăiat «d», a rămas «cine mă va căuta în toată inima». Am găsit pacea”, mărturisea el.

„Am vrut să mă fac preot la 11 ani, dar a venit mama și-a zis că-mi trebuie o meserie serioasă. Dar nu cred că era o o idee bună pentru mine, nu era pentru mine. Nici n-aș putea să mă călugăresc”, a mai spus artistul la „Fain și Simplu”.

