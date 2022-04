Cu ce se ocupă părinții lui Connect-R. Dezvălurile, făcute de cântăreț

În cadrul unei emisiuni de televiziune, Connect-R și-a deschis sufletul și a vorbit despre familia lui, mai cu seamă despre părinți. Cu ce se ocupă aceștia?

Connect-R este unul dintre cei mai apreciați artiști de la noi și nu s-a ferit niciodată să vorbească despre persoanele dragi din viața lui. În cadrul unei emisiuni de televiziune, acesta și-a deschis sufletul și a vorbit despre părinții lui.

Cu ce se ocupă părinții lui Connect-R

Cântărețul a mărturisit faptul că mama lui lucrează ca vânzătoare, loc de muncă care îi place, iar tatăl artistului, în vârstă de 66 de ani, își dorește să cânte într-un restaurant.

„Mama merge şi acum să vândă la tarabă. Asta îi place ei. Acum tata mi-a cerut să-i caut un cotract într-un restaurant, unde să meargă să cânte”, a spus Connect-R în emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV.

De asemenea, Connect-R a vorbit și despre fiica lui, Maya, ia lecții de pian. Mândru de cea mică, artistul a mărturisit că îi moștenește pasiunea către muzică: ”Fiica mea, Maya, mă moşteneşte. Are simţ ritmic şi ureche muzicală. Are simţul artistic. Are şi ceva din pragmatismul lui maică-sa, din personalitatea ei puternică. Dacă nu-i dăm ce vrea ea, se tăvăleşte pe jos. Muzică face de mică, face lecţii de pian, dansează ore în şir pe melodii puse la TV”.

Connect-R era să-și piardă copilul când avea un an

În urmă cu ceva timp, Connect-R a dezvăluit că s-a luptat cu depresia din cauza faptului că fiica sa a fost la un pas să-și piardă viața. Artistul a povestit că fiica lui s-a îmbolnăvit chiar la un an după ce i s-a administrat un vaccin, iar atunci a stat o lungă perioadă de timp intubată.

”S-a îmbolnăvit de la un vaccin, când a făcut vaccinul de 1 an, pe fondul unei otite, i-a scăzut imunitatea aproape de 0, era intubată, ne-a nenorocit, și atunci practic a început momentul meu de despresie. Până atunci nu puteai, nu aveai cum să mă clintești și a venit copila asta Maya să-mi arate în ce iluzie trăiam eu, că asta înseamnă iluzie. Acolo au năpădit toate fricile, m-a terminat, am fost la psihologi, n-am reușit mare lucru”, povestea Connect-R.

