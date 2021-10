Connect-R, dezvăluiri emoţionante despre lipsurile din copilărie: „Vedeam lupta a lor mei să ne pună mâncare pe masă”

Connect-R şi-a deschis sufletul în cadrul unui interviu recent şi a vorbit despre greutăţile prin care a trecut în copilărie. Artistul recunoaşte că lipsurile l-au afectat destul de tare, mai ales când vedea cât de mult se luptau părinţii lui să îi pună mâncare pe masă.

Connect-R are în prezent o situaţie financiară care îi permite să îşi satisfacă orice moft. Acest lucru i-a lipsit însă în copilărie, atunci când greutăţile îşi spuneau cuvântul.

Despre aceste lucruri a vorbit Connect-R la poscastul ”Fain & Simplu”, realizat de Mihai Morar.

”N-am memorie cu mama să-și cumpere ceva. N-am avut vacanțe împreună, nu știam de treaba asta”

„Mi-a fost foarte frică de sărăcie. Vedeam lupta a lor mei să ne pună mâncare pe masă. Acestea erau discuțiile de zi cu zi. Le-a răpit a lor mei timp de calitate. N-am memorie cu mama să-și cumpere ceva. N-am avut vacanțe împreună, nu știam de treaba asta. Frica de sărăcie și, apoi, a urmat frica de respect, de lipsa de sine. Am asistat la multe umilințe din partea străinilor la adresa părinților mei. Familiile modeste mergeau să cumpere marfă de la unguri și le vindeam la târg, ai mei, la Vitan”, a povestit Connect-R, notează libertatea.ro.

„Acolo, în perioada aia, era un sat fără câini, veneau oameni care cereau taxe de protecție. Am văzut cu ochii mei. Din munca a lor mei trebuiau să scoată bani. Când nu plăteau, erau înjurați și umiliți! Ulterior, mi-am dat seama că cine sunt eu cu adevărat nu poate fi umilit cu adevărat”, a mai spus artistul.

Ce spune Connect-R despre căsnicia cu Misha

În urmă cu câteva săptămâni Connect-R a acceptat invitaţia în podcast-ul lui Mihai Morar. Acolo artistul a vorbit despre căsnicie şi a mărturisit faptul că nu acest lucru l-a împlinit.

Artistul a mai dezvăluit că relaţia pe care a avut-o cu mama fetiţei sale spera să-l scape de frica de singurătate, însă și-a dat seama că doar prin credință își rezolvă aceste frici.

„Căsnicia am folosit-o din păcate ca pe o unealtă și nu am trăit-o în profunzimea ei, aia a fost greșeala mea. Am luat-o ca pe un beneficiu, ceva care o să mă împlinească și o să mă facă fericit.

Am crezut că ideea de cuplu și de căsătorie se bazează pe extragerea de fericire de la unul la celălalt, când, de fapt, ea se bazează pe împărtășirea sentimentului de fericire de la unul la celălalt, lucru pe care eu nu l-am înțeles.

Nu e dator nimeni să mă facă fericit. Nu l-am înțeles, prea târziu, mergem mai departe.”, a zis Connect-R.

Sursă foto: Instagram