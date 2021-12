Apel disperat pentru Daniel Onoriu! Pilotul de raliuri are nevoie urgentă de sânge

Pilotul de raliuri Daniel Onoriu se află în stare gravă în spital. Nepotul lui Gabi Luncă are nevoie urgentă de sânge. În urmă cu două zile, acesta a fost internat în spital, de urngeță, după ce a suferit o hemoragie internă.

Daniel Onoriu a ajuns în stare gravă la spital din cauza unei hemoragii interne. Fostul pilot de raliuri a mers în Turcia pentru o operație de micșorare a stomacului, însă intervenția chirurgicală nu a decurs conform planurilor. Astfel, bărbatul s-a ales cu probleme grave de sănătate. În urmă cu două zile, nepotul lui Gabi Luncă a fost internat în Spitalul de Urgență Floreasca, iar medicii sunt rezervați în privința stării sale de sănătate.

Daniel Onoriu are nevoie urgentă de transfuzie de sânge, după ce starea sa de sănătate s-a agravat. Pe rețelele de socializare, Mario Salierri a transmis un mesaj disperat: ”Prietenul meu Daniel Onoriu are urgent nevoie de transfuzie de sânge, cei care vor să doneze o pot face la centrul de transfuzie din piața Victoriei Str Dr.Felix 89 program de luni până vineri între orele 7.00-14.00❗️ Orice grupă de sânge se poate dona, iar la specificații să spună numele lui și Spitalul Floreasca unde este și internat. Daniel are mare nevoie de noi toți să îi fim alături 🙏🏽♥️ Rog toți prietenii mei să dea Share masiv vă rog ❗️😭”.

Pilotul de raliuri este intubat în prezent, după ce i-au fost făcute două operații de medici români. În acest moment, o a treia operație nu ar fi luată în considerare, iar doctorii sunt rezervați în privința stării sale de sănătate. De asemenea, bărbatul a suferit și un stop cardio-respirator în jurul orei 03:00 dimineața, arată Spynews.

Medicii de la clinica din Turcia, acolo unde a mers să își facă operație de micșorare de stomac, nu au efectuat intervenția chirurgicală corect. Bărbatul a suferit hemoragie internă, după ce capsa care ar fi fost pusă la stomac s-ar fi desprins.

Daniel Onoriu, accident teribil de motocicletă

Daniel Onoriu pare să fie urmărit de ghinioane. Fostul pilot de raliuri a mai avut în trecut un accident teribil de motocicletă în urma căruia a scăpat ca prin minune. Accidentul s-a produs în urma unei neacordări de prioritate, iar Daniel Onoriu a intrat în plin cu motocicleta într-un autoturism, șoferul mașinii fiind cel vinovat. În urma impactului, nepotul lui Gabi Luncă a avut coastele rupte, stomacul perforat și a stat 9 zile în comă.

”Dacă fiecare român mi-ar da câte un leu pentru fiecare accident, aș fi un om bogat”, spunea Daniel Onoriu.

