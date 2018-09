Apel pentru salvarea scriitorului Vintilă Mihăilescu: „Avem nevoie urgent de sânge!”

A fost lansat un apel umanitar pentru scriitorul și profesorul Vintilă Mihăilescu, care este internat la Spitalul Clinic Fundeni și are nevoie urgent de sânge. Fiul antropologului Vintilă Mihăilescu a scris, pe Facebook, că tatăl său are nevoie urgent de sânge. Acesta i-a rugat pe toți cei care pot dona să o facă.

„Avem nevoie de ajutor. Tatăl meu este internat în spital şi are nevoie urgentă de sânge (din păcate, spitalul are rezerve reduse în acest moment). Este o perioadă dificilă, şi fără ajutor nu avem cum să depăşim acest moment critic.Am rugămintea ca oricine poate să ne ajute, să meargă să doneze sânge în numele lui (Mihăilescu Vintilă Miron) şi cu precizarea spitalului unde se află (Spitalul Clinic Fundeni). Nu conteaza ce grupă de sânge aveţi şi nici unde se face donaţia, ceea ce este important este să fie precizat numele lui şi spitalul. Aici gasiti informatii despre locurile unde se poate dona sange si orarul pentru aceste centre (in general, luni-vineri intre orele 7:30 si 13:30): http://doneazasange.ro/unde-pot-dona-sange/. V-am fi extrem de recunoscători dacă aţi putea să mergeţi şi să donaţi sânge! Şi, chiar daca nu puteţi, orice share dat acestui mesaj ne va ajuta să atingem un număr cât mai mare de persoane”, a anunțat Mihai Mihăilescu.

Vintilă Mihăilescu este profesor universitar doctor în cadrul Departamentului de Sociologie al Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA).