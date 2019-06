Apel umanitar. Robert a fost diagnosticat cu Limfom non-Hodgkin cu celule T și are nevoie urgentă de 110.000 €

Destinul este, de multe ori, nemilos. Însă, cu ajutorul prietenilor și al oamenilor cu suflet, lucrurile pot reintra pe un făgaș normal. Robert, în vârstă de doar 39 de ani, a fost diagnosticat cu Limfom non-Hodgkin cu celule T și are nevoie de un transplant medular. Dar costul unei asemenea intervenții – care ar trebui realizată în Turcia – este unul foarte mare. 110.000 € sunt necesari pentru ca Robert să poată beneficia de o intervenție adecvată.

În mediul online a fost lansat un apel umanitar pentru care Robert să poată obține suma necesară transplantului medular.

”A venit momentul ăla când crezi ca prietenilor tai nu li se va întâmpla nimic din punct de vedere al sănătății sau ca toate acele posturi cu oameni bolnavi și donații crezi ca sunt fake…😞 Din păcate unul dintre prietenii mei foarte buni sa îmbolnăvit subit fără nici o explicație din partea medicilor. As dori sa va cer ajutorul vostru pentru cine poate dona niște bănuți pentru ai salva viața.

Robert are 39 ani si a fost diagnosticat in luna februarie, in urma unei biopsii mediastinale, cu Limfom non-Hodgkin cu celule T. In urma unor investigatii amanuntite la Spitalul Fundeni, a fost diagnosticat cu Leucemie Acuta Limfoblastica. A umat tratamentul stabilit de medicii curanti de aici, insa leucemia nu a intrat in remisiune. A venit si vestea dureroasa, aceea ca Robert trebuie sa faca transplant medular. Ne vom indrepta spre Turcia, deoarece din pacate tara noastra nu dispune de cea mai importanta procedura in transplantul medular si anume TBI (total body irradiation).

Costul transplantului se ridica la peste 110.000 euro. Din pacate nimeni nu este pregatit pentru asa ceva si acum incercam sa strangem aceasta suma. Robert are o fetita minunata in varsta de 8 ani și o iubita care îl ajuta in toată aceasta procedura. Ambii imi sunt prieteni foarte buni. Pentru cei care vor sa il ajute funanciar, las mai jos IBAN-ul insotit de mii de multumiri din partea lor”

RON: RO25INGB0000999904802640

SWIFT: INGBROBU

Titular: Cristina Lupescu

”Pentru firmele care doresc sa ne ajute, pot face contract de sponsorizare pentru 20% din impozitul pe profit cu ONG-ul care ne ajuta sa strangem din bani. Acest ONG se numeste ARIL si este inregistrat la ANAF. Pentru mai multe detalii ma puteti contacta la nr de tel: 0733171047”.

Cadrul legal în baza căruia firmele pot dona 20% din impozitul pe profit:

Codul Fiscal și Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu completările și modificările ulterioare oferă companiilor plătitoare de impozit pe profit să direcționeze până la 20% din suma datorată anual bugetului de stat către organizații neguvernamentale. Suma oferită cu titlu de sponsorizare care se deduce din impozitul pe profit nu poate depăși 0,5% din cifra de afaceri.

Spitalul unde urmează sa se opereze dacă se vor strange bănuții este in Turcia, Istanbul- Florence Nightingale. Pentru mai multe detalii: +40 (733) 171 047