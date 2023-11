Apelul emoționant al lui Marius. Tânărul din București, aflat într-un scaun cu rotile, roagă să fie angajat. “Vreau să muncesc pentru visul meu”

Șerban Marius Bogdan este un bărbat în vârstă de 44 de ani care are o poveste de viață cutremurătoare. Bucureșteanul se află de șapte ani într-un scaun cu rotile și, de câteva luni, a reajuns în situația de a fi șomer. A făcut un apel emoționant pe rețelele de socializare, acolo unde dorește să i se ofere o mână de ajutor, pentru a putea să se angajeze. Își dorește să muncească pentru propriul vis!

Apelul emoționant al lui Marius din București: de 7 ani se află în scaunul cu rotile și dorește să se angajeze

Având în vedere situația, este nevoit să facă rost de un nou scaun rulant activ, însă procurarea dispozitivului este dificilă, având în vedere că depășește posibilitățile materiale de care dispune la momentul actual. În acest sens, Marius a făcut un apel pe rețelele de socializare, rugându-i pe oameni să îl ajute cu o recomandare. Este apt de muncă și își dorește să se angajeze, după ce, de câteva luni, a reajuns șomer. Cândva, a fost motociclist. Acum, își dorește doar să lupte pentru propriul vis. Dorește să găsească oameni cu inimile deschise care ar putea să îi ofere o îndrumare.

„Salutare. Știu că nu este grup de gen, dar am fost și eu odată ca voi. Vreau să nu citiți cu empatie. Marius sunt, 44 de ani, din București. De 7 ani în scaun rulant. În ultimii 3 ani, am lucrat ca livrator Bolt cu mașină adaptată. De câteva luni am redevenit șomer. Având în vedere că am nevoie de un nou scaun rulant activ care depășește enorm de mult posibilitățile mele, vreau să vă rog ceva.

Nu vă cer bani. Nu am fost crescut așa. Poate aveți printre prieteni o cunoștință, un antreprenor ce mă poate angaja pe 4 ore (atât am voie legal). Vreau să muncesc pentru visul meu. Vă rog, nu mă blamați. Pot lucra orice, sunt apt din scaunul de șofer sau cel rulant. Orice direcție, sugestie, e bine venită. Vă mulțumesc și asflat uscat”, este mesajul scris de Marius, pe Facebook.

Sursă foto: Facebook