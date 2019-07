Are motive să fie mândru! Ce notă a luat la licență fiica lui Mădălin Ionescu

Fata cea mare a prezentatorului a trecut prin emoții mari după ce a susținut examenul de licență și a așteptat nota finală.

Mădălin Ionescu are o relație foarte frumoasă cu cei doi copii ai lui, și la fel și mama lor vitregă, Cristina Șișcanu. Emoțiile au fost foarte mari, în ultima vreme, pentru că Ștefania a terminat facultatea și a susținut examenul de licență. Toți au răsuflat ușurați și s-au bucurat de nota finală. Aceasta a obținut 9,83 la examen.

„O sărbătorim pe Ștefania. A luat examenul de licență cu 9,83. Nu i-am cerut asta, dar ma bucur sincer. Sper sa fie la fel de inspirată și în alegerile pe care le va face în viață. În acest moment se află pe un drum promițător. Are un job, urmează masterul și un noian de speranțe. Sunt cu totul alături de tine, Ștef ! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️”, a mărturisit Mădălin Ionescu.

Fostul prezentator de televiziune Mădălin Ionescu este căsătorit cu Cristina Șișcanu. Aceasta este cea de-a doua căsnicie a ex-moderatorului TV. Cei doi au împreună o fetiță, Petra. Din primul mariaj, Mădălin Ionescu are doi copii: Ștefania și Filip.

Mădălin Ionescu și-a dat demisia din televiziune

Mădălin Ionescu a luat decizia de a renunța la TV. Mulți s-au întrebat de ce Mădălin Ionescu a plecat de la Kanal D, iar acesta a dezvăluit motivele care au dus la această hotărâre neașteptată. ‘Sunt adeptul adevărului. O astfel de decizie a avut în spate a avut o mulțime de rațiuni. M-am gândit că după 17 ani am nevoie de o pauză. Aveam niște viziuni despre cum trebuie să evolueze televiziunea, pe care nu am reușit să le impun la acel moment. Nu am reușit să determin o serie de factori să înțeleagă cam cum trebuie să evolueze lucrurile și pentru că nu credeam într-un anumit mers al tabloidului.

Eu m-am despărțit de cei de la Kanal D în relații foarte bune. Am muncit enorm. Cred că am greșit din punctul acesta de vedere. E anormal să muncești acum. Cred că trebuia să gestionez altfel. Nu e normal ca un prezentator TV să stea 12 ore la serviciu. Eram epuizat. Consideram că meritam mult mai mulți bani. Am avut discuții pe tema asta, dar dacă era strict problema asta aș fi negociat până în pânzele albe și aș fi rămas acolo. Nu a f