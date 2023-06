Are trei facultăți terminate – inginerie civilă, management și științe financiare – dar singurul job găsit în Italia e la curățenie sau bonă. Povestea incredibilă a lui Saku

Povestea unei îngrijitoare din Italia a făcut înconjurul lumii. Are trei facultăți, în inginerie civilă, management și științe financiare, însă a ajuns să lucreze peste hotare pentru o viață mai bună. Și-a lăsat fiul de 15 ani acasă, în țara lor natală.

Saku are 48 de ani și este originară din Kârgâzstan. Locuiește în Napoli de 4 patru și muncește ca îngrijitoare, deși are studii superioare. A absolvit trei facultăți, în inginerie civilă, management și științe financiare, însă acest lucru n-a împiedicat-o să plece în străinătate pentru o viață mai bună. Fiul ei de 15 ani a rămas în țara natală. Femeia se numără printre angajații care au reușit să obțină un permis de ședere în urma amnistiei pentru ajutoarele domestice și îngrijitori în 2020.

„Întotdeauna mi-a plăcut să studiez. Am lucrat în administrația publică din Kârgâzstan: mai întâi la Ministerul de Finanțe și apoi la Agenția de control al monopolurilor de stat. Multă vreme am avut un post de răspundere: mă ocupam de controlul prețurilor pe piața privată. Am plecat din țara mea acum aproape patru ani, aveam probleme cu soțul meu. A fost o criză și am decis să mă despart.

Am ajuns la Napoli, unde existau rude care m-au putut ajuta la început. Aveam nevoie să muncesc pentru a trăi și am căutat imediat un loc de muncă fără prea multe pretenții. În Mergellina, o familie de oameni foarte buni m-a angajat ca babysitter, având grijă de doi copii. În 2020, când eram aici de un an, a venit amnistia, care a fost crucială. În 2022 am primit permisul de muncă”, a povestit femeia, potrivit Corriere.

Femeia nu vrea să se întoarcă în țara ei

Deși este departe de fiul ei, Saku spune că nu vrea să se întoarcă în țara natală. Vrea să rămână în Italia, să muncească, pentru a-i oferi acestuia un trai mai bun. „Nu este niciodată ușor să stai departe, iar fiul meu este acolo, dar astăzi trebuie să rămân aici, trebuie să lucrez”, a continuat aceasta.

A urmat un curs de limba italiană și așa a reușit să se integreze în comunitate. Totuși, ar vrea să schimbe domeniul de muncă și să revină la job-urile pe care le avea și înainte. Momentan, singurele variante pe care le are sunt în domeniul curățeniei și ca bonă pentru copii. „Mi-ar plăcea să mă întorc la locuri de muncă mai provocatoare și pentru că nu pot sta toată viața spălând podele. Mi-ar plăcea să mă întorc să lucrez într-un birou, să mă ocup de lucrurile de care au nevoie alți oameni”, a mai adăugat ea.