Armata obligatorie în România. Declarația uluitoare făcută de Marcel Pavel la 15 ani de la desființarea serviciului miliar! „Este act de trădare națională și…”

Marcel Pavel recunoaște că a fost mai mereu atras de haina militară, chiar dacă nu și-a dorit neapărat să facă o carieră pe plan militar. La cei 63 de ani ai săi, el a rămas cu amintiri speciale din timpul stagiului militar, obligatoriu în timpul regimului comunist, așa cum l-a prins și foarte tânărul, pe atunci, Marcel Pavel.

Iar una dintre acestea e legat de unul dintre comandanții săi, Dumitru Cioflină, pe atunci doar maior, dar care avea să ajungă general și șef al Marelui Stat Major al Armatei Române.

„Armata în sine nu e ușoară. Cine a trecut prin asta și spune că e frumoasă, înseamnă că exagerează. Dar armata mi-a lăsat multe amintiri de neuitat. Și, mai ales, m-a învățat să fiu cine sunt astăzi. M-a învățat să reacționez în viață, să înțeleg cum să interacționez cu oamenii, fiindcă o vreme mi-am dus viața alături de un număr de persoane în același spațiu. Și tot armata m-a pus și să reacționez în situații limită. În armată am învățat să rezist până la cinci zile în condiții aparte, fără lucrurile de bază, situații de neconceput pentru cei de astăzi”, începe Marcel Pavel seria confesiunilor pentru CANCAN.RO.

Își amintește și azi despre zilele petrecute ca militar în termen: „Am făcut armata înainte de 1989, ca orice tânăr de vârsta mea. Am fost încorporat și am petrecut un an și patru luni la vânători de munte, dar alte încă două luni le-am făcut la muncile câmpului. Fiindcă așa era pe atunci!”.

Ce crede Marcel Pavel despre desființarea obligativității serviciului militar în țara noastră?

Îndrăgitul solist nu are dubii că desființarea serviciului militar obligatoriu în România a fost o decizie cel puțin neinspirată.

„Desființarea serviciului militar obligatoriu, după mine, a fost un act de trădare națională. Armata a primit o lovitură grea, atunci când s-a renunțat la asumarea serviciului militar. Generatiile de azi nu mai au sentimentul acela de a-ți apăra patria și familia, așa cum îl aveam noi, cândva! Și e foarte greu să explicit ce înseamnă sentimentul de a-i proteja pe cei dragi ție!”, spune Marcel Pavel.

Paradoxal sau nu, Marcel Pavel nu cânta cu vocea la data la care și-a satisfăcut stagiul militar.

„Am făcut parte din corul unității militare unde fusesem trimis, una de vânători de munte din Maramureș, acolo unde eram transmisionist, dar pe vremea aceea nu-mi descoperisem încă vocea. Eram doar instrumentist, un toboșar foarte bun. De cântam aveam să mă apuc din 1984! Dar când plecam în aplicații militare, câte 25 de kilometric, mărșăluind cu 50 de kilograme de armament în spate, atunci cântam minute bune, împreună cu ceilalți desigur, o serie de cântece patriotice”, dezvăluie el atmosfera unor vremuri demult trecute.

A fost trecut în rezervă cu gradul de sergent!

Marcel Pavel a fost trecut în rezervă cu gradul de sergent, dar a continuat să fie mereu foarte atras de ținuta cazonă. Ăsta e și unul dintre motivele pentru care, la unele din concertele sale apare îmbrăcat în vestimentații care amintesc foarte bine de uniforma militară.

„Peste ani am fost cooptat, împreună cu alți soliști de frunte ai țării, precum Corina Chiriac si Daniel Iordăchioaie, într-un cor de muzică special al Armatei. De câte ori suntem chemați la diverse evenimente organizate de Armată, participam cu drag. Ni s-au făcut și niște haine speciale! Am rămas mereu fidel hainei militare, fiindcă mai cred și azi că uniforma m-a prins mereu bine!”, conchide același Marcel Pavel.

