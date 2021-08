Armin Nicoară a izbucnit în lacrimi la TV! Ce l-a făcut pe artist să plângă

Armin Nicoară a izbucnit în lacrimi la TV! Artistul și-a vizitat de curând socrii alături de viitoarea lui soție, Claudia Puican. Blondina nu şi-a ascuns niciodată trecutul şi nu a uitat de unde a plecat, astfel şi-a dorit să îi arate partenerului său unde a copilărit.

Cu siguranţă fanii nu l-au mai văzut pe Armin Nicoară într-o asemenea ipostază. Cântăreţul a izbucnit în lacrimi după ce a aflat mai multe detalii despre Claudia Puican.

Nu este un secret faptul că tânăra provine dintr-o familie fără prea multe posibilităţi, însă ea nu a ascuns niciodată acest lucru. Mai mult, a simţit să îi povestească alesului său amintiri care au marcat-o când era un copil.

În acelaşi timp, cei doi au făcut un scurt tur al casei, iar artista i-a arătat şi camera sa. Claudia i-a explicat că nu prea a avut parte de intimitate pentru că într-o singură încăpere dormeau cinci persoane.

„Acolo este camera unde am crescut eu și nu-mi e rușine să spun asta, am spus-o tot timpul și am spus mereu tuturor care m-au întrebat de unde vin sau cine sunt, fără rușine, și Armin s-a emoționat. N-ai cum să nu te emoționezi când vezi persoana iubită unde a crescut și în ce condiții a crescut și îți dai seama că n-ai cum, mai ales că el a crescut total diferit, în alt mediu. Văzând că eu, viitoarea lui soție, a trecut prin momente mai grele, s-a emoționat pentru mine.”, a spus Claudia Puican la Antena Stars.

Armin Nicoară, dezvăluiri despre copii

”Mi-aș dori foarte mult un copil, însă, îmi este teama, foarte teama… sa nu îmi moștenească boala. Eu am diabet, sunt dependent de insulina, și fac câte patru injecții pe zi. Nu mi-aș dori ca băiatul meu, fiindcă vreau cu toată ființa mea sa am un băiat, sa treacă prin calvarul meu.

De 21 de ani, ma lupt cu boala și este cumplit. Am sa îmi fac analizele și, în funcție de ce îmi va spune medicul, dacă diabetul este ereditar sau nu, atunci voi lua o decizie. Sper ca totul sa fie bine și eu sa pot deveni tata în curând. Claudia este pregătită deja sa devina mama”, a declarat saxofonistul Armin Nicioară.

Cum a descoperit boala: ”S-a întâmplat acum câțiva ani, când aveam 15 ani. N-am acceptat boala. S-a întâmplat din scurt. De pe o zi pe alta. Mi s-a făcut sete, un bidon de cinci litri l-am băut în câteva ore. Mama și-a dat seama, a sunat la o doctoriță. Eu nu știam de regim, de injecții… A fost nenorocire! Nu m-am obișnuit cu injecțiile… Până acum un an nu le făceam cum trebuie. Eram la un pas de prăpastie!”, povestea Armin Nicoară.

