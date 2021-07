Armin Nicoară este mai sincer ca niciodată: ”Am plâns de emoție și de frică!”

Cine crede că viața de artist este doar una frumoasă și lipsită de piedici greșește! Armin Nicoară ne-a povestit, în exclusivitate, cum a rămas cu ochii în lacrimi la o nuntă, acolo unde fusese plătit să cânte și să distreze invitații cu muzica lui. Pentru că incidentul a avut loc la începutul carierei sale, iar evenimentul la care a cântat a fost primul de mare amploare pentru el, artistul s-a confruntat cu tot felul de stări și n-a mai știut ce să facă, pentru a remedia situația. CANCAN.RO vă prezintă detalii exclusive, puse în lumină chiar de către cunoscutul saxofonist.

Orice început e greu, mai ales atunci când presiunea este cea care îți inundă toate simțurile. Armin Nicoară a avut parte de un incident neplăcut la primul său eveniment important, atunci când a crezut că mirii pentru care trebuia să cânte îl vor da afară de la nuntă. Motivul? Problemele cu sunetul pe care le-a întâmpinat artistul.

„Înainte cu o seară, m-am trezit că nu aveam pregătit nimic”

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, saxofonistul a spulberat mitul potrivit căruia viața de artist este una numai „lapte și miere”.

„Am pățit ceva neplăcut acum ceva timp, la primele mele evenimente muzicale. Eu cânt de 3-4 ani și n-aș vrea să mai pățesc niciodată așa ceva. Era primul meu eveniment mai mare, o nuntă, aveam emoții foarte mari.

I-am cerut ajutorul tatălui meu și i-am zis să îmi spună ce să fac cu amplificarea, pe saxofon, microfonul. L-am rugat să-mi facă legăturile, să-mi spună unde să pun cablurile, să-mi probeze instrumentul. Era primul eveniment fără tatăl meu.

Îmi spusese că avem timp, că facem, rezolvăm, că are el microfon, că saxofonul este în regulă. Eu trebuia să plec la Satu Mare, acolo era nunta.

Înainte cu o seară, m-am trezit că nu aveam pregătit nimic: nici amplificarea audio, nici saxofonul, nimic. Mi s-au dublat emoțiile, l-am întrebat pe tata ce fac, cum mă descurc… microfonul nu avea legătura bună, tata nu l-a făcut așa cum trebuia. Îmi venea să plâng, mă gândeam numai la evenimentul care urma mâine” a spus Armin Nicoară, pentru CANCAN.RO.

A plâns de nervi, la nuntă

Mâhnit de cele întâmplate și fiind convins că nu există nicio soluție pe moment, la problema sa, Armin Nicoară a început să plângă și să treacă deja la starea de disperare. Din fericire, lucrurile au mers în direcția pozitivă, iar după ce un coleg a reușit să-l ajute cu un cablu pentru microfon, s-a liniștit și a dat drumul la treabă.

„Am încercat să caut o soluție, să caut pe cineva care să mă ajute cu sunetul, m-am dus la cineva să-mi facă microfonul și nu l-am probat mai apoi, mi-a zis respectivul că totul e OK și va fi bine. Am ajuns la eveniment, am pus toate instrumentele și m-am trezit că mie nu-mi merge sunetul.

Am plâns, țin minte că mi-au dat lacrimile de nervi, de emoție, de frică, îmi era teamă că mirii mă vor da afară. Era important pentru mine, era cel mai important eveniment al meu și primul. Am rezolvat cu bine până la urmă, un coleg a avut un cablu de rezervă pentru microfon și disperarea s-a dus. Dar am trecut prin momente cumplite, mă gândeam numai la bieții oameni care m-au plătit să vin să cânt și eu îi dezamăgeam.

A fost nenorocire, mi-a căzut tavanul în cap, m-au încercat multe emoții. Așa a fost începutul meu în muzică, în forță și cu sare și piper. Până la urmă, tot evenimentul a mers foarte OK!” a conchis Armin Nicoară, cu zâmbetul pe buze.