Armin Nicoară i-a scandalizat pe fani. Ce a putut să îi facă unei nuntașe în văzul tuturor | VIDEO

Armin Nicoară este considerat unul dintre cei mai buni saxofoniști de la noi din țară. Din acest motiv, artistul are agenda plină de evenimente. Tânărul cântă de cele mai multe ori alături de soția lui, însă colaborează și cu alți interpreți. Recent, acesta a fost invitat să întrețină atmosfera la o nuntă, iar un gest pe care l-a făcut a creat un val de controverse în mediul online. Iată despre ce este vorba.

Armin Nicoară se bucură de succes atât pe plan profesional, cât și personal. Tânărul are o carieră înfloritoare, iar alături de partenera sa de viață reușește să facă spectacol la fiecare eveniment la care este invitat. Deși talentul său nu poate fi contestat, artistul a fost criticat de multe ori de cei care îl urmăresc din cauza comportamentului. Internauții i-au transmis că nu se poartă ca un bărbat căsătorit, după gesturile tandre pe care le-a făcut în repetate rânduri fața de nașa lui, Georgiana Lobonț, dar și cu alte femei.

Armin Nicoară gest care i-a scandalizat pe internauți

O situație similară a existat recent la o nuntă. Armin Nicoară a stârnit un val de controverse în mediul online, după ce în timpul unui dans, saxofonistul și-a băgat capul sub rochia unei invitate.

În imagini se observă cum femeia, stânjenită de gestul artistului, face câțiva pași înapoi, în timp ce Armin își continuă reprezentația ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Întreaga scenă a fost publicată pe contul de Instagram al saxofonistului, iar fanii au luat foc!

Claudia Puican, a fost întrebată de multe ori dacă nu este deranjată de gesturile îndrăznețe soțului său la adresa altor femei. Blondina a explicat faptul că nu ar pune niciodată la îndoială dragostea pe care artistul i-o poartă.

Cum a fost cerută în căsătorie Claudia Puican

După ce timp de ani l-a așteptat să facă cererea în căsătorie, artistul a găsit momentul perfect pentru a-și cere iubita de soție. Cei doi filmau un clip pentru noua lor piesă și atunci, în fața altarului din biserică, Armin Nicoară a întrebat-o dacă vrea să-ți unească destinul cu al său

Saxofonistul a dezvăluit că au pierdut inelul de logodnă și a fost nevoit să îi cumpere altul. Cu această ocazie, a dezvăluit și cum a decurs întreaga cerere în căsătorie și care a fost reacția Claudiei Puican.

„Inelul acela a fost pierdut, nu l-am mai găsit. Asta e viața, nu stăm noi într-un inel. Am luat decizia să-i iau altul, sper să nu-l mai piardă. Al treilea nu i-l mai iau. (…) Noi avem o piesă pentru dansul mirilor (…) dacă tot am filmat acest videoclip, am zis că este cel mai bun moment pentru a-i da inelul. Mai ales că noi am filmat într-o biserică. Am găsit acest moment în fața altarului să-i dau inelul. Ea nu s-a așteptat, a crezut că e vreo glumă de-ale mele, dar când a văzut că e serioasă treaba, s-a emoționat”, a mărturisit Armin Nicoară