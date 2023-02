Armin Nicoară și Claudia Puican, afectați de seismul de marți. Cum au decis să se apere de alte posibile cutremure

Armin Nicoară și Claudia Puican au trecut prin clipe de panică în momentul cutremurului de 5,7, din Oltenia. Cei doi se aflau în Timișoara, în momentul în care s-a produs seismul.

Cei doi artiști își plănuiseră să-și petreacă Ziua Îndrăgostiților într-un mod caracteristic, dar planurile lor au fost date peste cap. Astfel, din cauza panicii, Armin și Claudia au decis să meargă acasă la părinții lui saxofonistului.

Armin Nicoară: ”Am luat-o mai mult în glumă în primă fază.”

În cadrul unui interivu pe care l-a acordat de curând, Armin Nicoară a mărturisit că împreună cu soția a resimțit cutremurul destul de tare. Claudia Puican a fost extrem de afectată de cele întâmplate, încât a avut nevoie de ajutorul soțului ei, pentru a trece peste atacul de panică.

„Când am ajuns acasă, chiar în prima zi când a fost primul cutremur, am venit și totul a fost bine. Ne-am pus să dormim. Când am simțit primul cutremur, pe cel de luni, ne-am speriat un pic, dar nu foarte tare. Am luat-o mai mult în glumă în primă fază.

Claudia era puțin mai speriată, dar am zis că la noi nu o să fie chiar așa. Am stat așa un pic cu emoții, dar a doua zi a fost un pic mai grav pentru că l-am simțit destul de tare. Noi stăm la etajul 6 și e clar că la înălțime imediat simți, așa cum e la bloc”, a mărturisit Armin, potrivit wowbiz.ro.



Ce măsuri de precauție și-au luat Armin Nicoară și Claudia Puican

Artistul a mai spus că au luat în considerare ideea de a locui, pentru o perioadă, în apartamentul părinților saxofonistului.

„Sincer acum, așa eu m-am gândit, doar că parcă nu știu. I-am spus Claudiei că las la alegerea ei. Dacă vrea să mergem la ai mei, dacă nu stăm aici la apartament și asta este. Am zis că o fi ce o fi, Dumnezeu cu noi și mergem pe credință”, a mai spus saxofonistul, potrivit sursei de mai sus.