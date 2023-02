Claudia Puican, atac de panică chiar de Valentine’s Day. Soția lui Armin Nicoară a tras o sperietură zdravănă: ”Încerc să o liniștesc”

Zilele acestea, Armin Nicoară a mărturisit faptul că soția sa se confruntă cu atacuri de panică. În cadrul unei intervenții televizate, artistul a mărturisit că seismul le-a dat peste cap planurile de Ziua Îndrăgostiților, ca urmare a problemelor de sănătate cu care se confruntă Claudia Puican.

Întreb cu privire la ce a făcut de Ziua Îndrăgostiților, sărbătorită pe data de 14 februarie, Armin Nicoară a dezvăluit faptul că nu a avut niciun plan cu Claudia Puican. Cei doi iubiți au ales să stea acasă pentru că blondina a avut un atac de panică ce i-a tăiat tot elanul de serbat.

„Nu prea am avut ce să facem, pentru că a fost cutremurul și nu ne-a mai ars. Eu stau la Claudia, ea stă la apartament, la etajul 6 și s-a simțit mai tare. Eu cumva pot să spun că m-am speriat (…) Claudia cum are atacuri de panică, nu i-a mai ars de nimic. Trebuia să ieșim în oraș, dar am zis că nu mai mergem niciunde și am fost la ai mei, că ei stau la casă”, a mărturisit Armin Nicoară.

Claudia Puican se confruntă cu atacuri de panică

Potrivit spuselor lui Armin Nicoară, iubita sa trece prin momente cumplite când are atacuri de panică. În acele clipe, artistul încearcă să o liniștească pe cât este posibil, chiar dacă ea abia poate respira.

„Respiră foarte greu, are palpitații la inimă și nici nu știu ce să-i fac, sincer să-ți spun, încerc să o liniștesc și să-i zic: ”Hai, liniștește-te, că nu se întâmplă nimic”, încerc să nu o sperii, sunt alături de ea, ce pot să fac, asta e viață”, a adăugat artistul pentru Antena Stars.

