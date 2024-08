Armina, iubita lui Marcel de la Insula Iubirii, prima reacție după imaginile controversate cu ea de pe internet: ”Eu în Dubai am muncit normal”

Armina, partenera celui mai chulo bărbat de la Insula Iubirii, tună și fulgeră după ce a fost acuzată ca ar practica una dintre cele mai vechi meserii din lume. Recent, în mediul online, au apărut mai multe fotografii compromițătoare cu aceasta, poze desprinse, în teorie, de pe un site de escorte din Dubai. Bruneta a luat foc după ce a văzut acuzațiile ce i se aduc și a reacționat imediat. Armina a dezmințit toate acuzațiile.

Recent, în mediul online, a apărut o postare care nu îi face prea multă cinste iubitei lui Marcel. Mai exact, Armina este acuzată că pe vremea când era în Dubai nu ar fi lucrat în imobiliare, așa cum susține, ci că ar fi practicat meseria de escortă. Fotografiile respective ar fi fost postat pe site-uri de profil din Dubai. Acum, tânăra răspunde acuzațiilor primite și amenință că vinovații o să plătească.

Așa cum spuneam, Armina este foc și pară după ce a văzut informațiile care circulă în mediul online. Supărată că imaginea i-a fost denigrat și că relația cu Maluma de România ar putea să fie pusă în pericol, bruneta a reacționat și a vrut să pună capăt tuturor speculațiilor. Armina spune că este vorba despre un fake news grosolan și că cineva încearcă să îi facă rău.

Mai mult, bruneta a precizat că fotografiile respective au fost furate de pe pagina sa de Instagram și prelucrate în așa fel încât să pară că sunt de pe un site de escorte. De asemenea, Armina nu are de gând să lase lucrurile să rămână așa, iar avocatul ei deja se ocupă de caz, iar cei vinovați pentru răspândirea acestor informații o să plătească.

„Sunt poze luate de pe Instagram. Am văzut și eu acea postare. Avocatul meu le va scoate. Este o mare prostie ce se spune despre mine. Sincer. Eu în Dubai am muncit normal, am lucrat în imobiliare, de doi ani și ceva.

Mă rog… Pe noi (n.r. ea și Marcel) nici nu ne mai interesează ce scriu unii și alții. Nu știu cine a pus acele fotografii, cu acele scrisuri. Sigur o să aflu eu, în curând. Sunt niște lucruri prostești. Sunt poze furate de pe Instagram în care eu sunt acuzată că aș face nu știu ce”, a declarat Armina, potrivit fanatik.ro.