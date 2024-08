Povestea tristă de viață a lui Marcel de la Insula Iubirii. Iadul prin care a trecut în Scoția: ”Noaptea dormeam îmbrăcat”

Ispita Marcel de la Insula iubirii, alias Maluma de România, a devenit cunoscut de o țară întreagă datorită replicilor sale memorabile din show-ul de la Antena 1. ”Să vedem sumsetul”, Hola mami, que guapa”, ”Stilul meu e mai chulo”, ”Șai laică daimănz în dă scai” sunt doar o parte din replicile care l-au făcut celebru. Deși mulți sunt de părere că înfățișează trăsăturile și aspectul unui bărbat dur, fiind tatuat și plin de mușchi, tânărul ascunde o poveste de viață emoționantă.

Invitat în podcastul lui Bursucu`, Marcel a vorbit liber și sincer despre povestea sa de viață. Crescut doar de mamă, după ce părinții lui au divorțat, acesta a fost nevoit să ia viața în piept de la o vârstă fragedă. A plecat de acasă la vârsta de 16 ani și a încercat să se descurce pe cont propriu. După ce o perioadă scurtă de timp a lucrat în armată, Maluma de România a plecat în Scoția să muncească.

„În viața asta am mers mai mult pe destin. Mie dacă mi se face un semn de sus, să mă duc acolo, mă duc, pentru că tot ce se întâmplă e cu un rost. Am zis că dacă armata nu e de mine, hai să mă duc acolo să încerc. Dacă și mama mea a plecat în străinătate să muncească, am avut un exemplu, că a realizat ceva în Italia”, a povestit Marcel.

Timp de doi ani, Marcel s-a angajat ca ajutor de bucătar într-un restaurant cu specific chinezesc. Prepara carnea, tăia legumele, gătea omlete și făcea curățenie. Fiind singurul angajat român, acesta a povestit că i-a fost destul de greu să se înțeleagă cu colegii lui, însă nu s-a gândit nicio secundă să renunțe sau să se întoarcă în România.

Am găsit un loc de muncă, să lucrez împreună cu niște chinezi la un Takeaway. Eram singurul român la acel Takeaway de chinezi. Era într-un imobil, unde în partea de sus erau apartamentele și eu lucram în partea de jos. Eram ajutor de bucătar, preparam carnea, tăiam legume, ce îmi dădeau la mână, mai făceam și curat acolo. Făceam omlete, spărgeam 7000 de ouă acolo etc”, a zis Marcel Andrei, la „ Un Podcast mișto by Bursucu ”.

„În Scoția era frig, nu era ușor să îți găsești locuri de muncă, pentru că trebuia să cunoști limba engleză. Și ea nu putea să stea fără câini și a zis că se întoarce în România. Eu nu am vrut să revin în România, pentru că nu am vrut să o dezamăgesc pe mama, pe tata, familia mea. Și am rămas acolo, într-un oraș străin, într-o țară străină.

Pe lângă condițiile vitrege de lucru, Maluma a mai povestit că nici traiul unde locuia nu era tocmai cel mai comod. Acesta locuia într-un apartament cu 3 camerele alături de alți 4 angajați chinezi. Când a venit prima oară nu avea nici pat unde să doarmă, locuința nu era încălzită și era nevoit să doarmă îmbrăcat.

„M-a băgat la spălat de vase, la un bufet. Cred că am spălat acolo la farfurii, cât nu a spălat tot neamul meu. Am stat într-un apartament cu 3 camere, din staff-ul personalului. Și am stat cu chinezi în casă. Eram singurul român, toți erau chinezi în staff. Am stat acolo vreo 2 ani cu ei. Lucrasem, la un moment dat, 17 luni fără vacanță. Am vrut să fac bani și să muncesc. A meritat.

Eu nu plăteam chirie acolo, ci doar 10 euro pe lună să cumpărăm curent pe stick și să îl băgăm în contor. În casă eram 4-5 inși. Eu dormeam cu unul în cameră. Când am venit prima oară nu aveam pat. Am pus un dulap pe orizontală și am pus salteaua pe el. Nu aveam cearceaf, nu aveam nimic. Am stat o săptămână urât, până ce am făcut bani. Și apoi patroana a mers cu mine și am cumpărat ce aveam nevoie, de lenjerie. În camera unde stăteam nu aveam sobă, nu aveam căldură, nu aveam nimic. Aveam la duș doar o chestie electrică, ce încălzea apa. Nu aveam centrală, nimic. Noaptea dormeam îmbrăcat.”, a mai spus Marcel în podast.