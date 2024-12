Arnold Schwarzenegger, transformat total! Cum arată celebrul actor la 77 de ani. Fanii au crezut că nu văd bine!

Arnold Schwarzenegger este unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți actori de la Hollywood, iar fanii săi nu se așteptau să îl vadă în altă postură decât cea a unui bărbat puternic și de neînvins. Însă acest lucru s-a întâmplat, după ce actorul a apărut pregătit pentru un nou rol.

În vârstă de 77 de ani, actorul joacă rolul lui Moș Crăciun într-o nouă producție, motiv pentru care a apărut complet transformat: cu barbă, proteze faciale și cu nelipsitul costum al celebrului bătrânel care le înveselește Crăciunul copiilor, arată VIVA.

„Terminatorul” a revenit recent pe platourile de filmare, iar imaginea sa este atât de diferită încât pur și simplu fanii abia l-au recunoscut.

Deși s-a confruntat cu probleme de sănătate destul de serioase, Arnold a revenit la actorie într-un rol cu care nimeni nu îl asocia: cel al lui Moș Crăciun, în comedia „The Man With The Bag”. El a fost fotografiat pe platourile de filmare în costum de Moș Crăciun, cu barbă albă și păr cărunt, ceva total diferit față de imaginea lui obișnuită.

Nu e însă pentru prima dată când Arnold Schwarzenegger joacă rolul principal într-un film de sărbători. În 1996, actorul a apărut în comedia clasică de Crăciun „Jingle All The Way’, unde a avut ca personaj un tată disperat să găsească un cadou pentru fiul său. Acum, el interpretează un rol cu totul diferit: cel al unui Moș Crăciun aflat în dificultate, arată sursa citată.

CITEȘTE ȘI: ARNOLD SCHWARZENEGGER, OPERAT DE URGENȚĂ! ACTORULUI I S-A MONTAT UN STIMULATOR CARDIAC

Arnold Schwarzenegger, de nerecunoscut

Arnold joacă în noul film, regizat de Adam Shankman, în care Moșul se aliază cu un fost hoț pentru a salva Crăciunul. Actorul s-a declarat extrem de încântat de rol.

The Man With The Bag marchează prima apariție a lui Arnold într-un film de sărbători după mai bine de 25 de ani și primul său rol într-un lungmetraj din 2019, când a jucat în Terminator: Dark Fate. Între timp, actorul a fost protagonistul unui documentar Netflix, care a explorat viața sa extraordinară: de la campion mondial la culturism, la actor de succes și, mai apoi, guvernator al Californiei.

Recent, actorul a exclus posibilitatea de a mai filma pentru franciza „Terminator”.

„Franciza nu s-a terminat, dar eu da. Cred că este timpul ca alte staruri să ducă povestea mai departe”, a spus el

CITEȘTE ȘI: FOTOGRAFIE DE COLECȚIE CU NADIA COMĂNECI ȘI ARNOLD SCHWARZENEGGER! CE S-A ÎNTÂMPLAT LA ULTIMA LOR ÎNTÂLNIRE