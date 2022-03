Așa arată „servieta nucleară” a lui Vladimir Putin! Care e butonul care poate declanșa Al Treilea Război Mondial

Vladimir Putin deține o “servietă nucleară” Cheget, care îi permite acestuia să monitorizeze crizele strategice. Există inclusiv un buton care poate declanșa Al Treilea Război Mondial. Care este acesta.

Zilele trecute, Vladimir Putin a ordonat lui Serghei Șoigu, ministrul Apărării, și lui Valery Gerasimov, șeful de stat major, să pună în stare de alertă de luptă forțele nucleare ruse, după ce liderul de la Kremlin a acuzat “declarații agresive din partea țărilor NATO”.

Butonul nuclear este chiar la Vladimir Putin. Conform articolului 87.1 din Constituția Rusiei, șeful statului este comandantul suprem al forțelor armate. Totodată, președintele are autoritatea supremă în toate problemele legate de forțele nucleare.

Totodată, doctrina militară rusă prevede că “Decizia de a folosi arme nucleare va fi luată de Președintele Federației Ruse”.

(VEZI AICI: VLADIMIR PUTIN A ORDONAT PUNEREA ÎN ALERTĂ A FORȚELOR NUCLEARE)

Cum arată „servieta nucleară” a lui Vladimir Putin

În acest context, Vladimir Putin are în posesie o servietă Cheget, cu ajutorul căreia monitorizează crizele strategice și are posibilitatea să transmită deciziile nucleare prin intermediul butonului de comandă și control Kazbek, utilizând sistemul de comunicații Kavkaz.

De precizat că prim-ministrul nu are autoritate de decizie nucleară și nu are în posesie o servietă Cheget. Lucru care surprinde, din moment ce, potrivit Constituției, dacă președintele nu este disponibil, atunci prim-ministrul are putere de decizie, preluând toate atribuțiile șefului statului.

Servieta este mică, având dimensiunea unei genți de laptop. În centru o tastatură numerică orizontală cu aspect vechi și patru butoane mari dedesubt. Dintre care unul – cel alb – este cel care declanșează o armă nucleară.

(NU RATA: MĂSURI CE SE EXECUTĂ ÎN CAZ DE ACCIDENT NUCLEAR ŞI URGENŢĂ RADIOLOGICĂ. DOCUMENT)