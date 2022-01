Așa s-au cunoscut, de fapt, Eliza și Cosmin Natanticu! Dezvăluirile făcute de fosta concurentă de la ”Asia Express”: ”Nu ne-am plăcut deloc”

Eliza și Cosmin Natanticu au participat în 2021 la ”Asia Express” – ”Drumul Împăraților”, emisiunea de la Antena 1. Cum s-au cunoscut cei doi, de fapt? Soția comediantului a făcut o serie de dezvăluiri în cadrul unui interviu pentru Antena Stars.

Eliza și Cosmin Natanticu formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de la ”Asia Express”. Cei doi au participat în ediția „Drumul Împăraților” de la Antena 1, reușind să ajungă departe în competiție. În cadrul unui interviu pentru Antena Stars, soția comediantului a povestit cum s-au cunoscut, de fapt, cei doi și ce planuri de viitor au. Cei doi nu exclud să devină părinți!

”De când am participat la Asia am început să ne înțelegem din ce în ce mai bine. Nu ne-am mai certat. (…) Nouă ne-au făcut cunoștință niște prieteni. Ne-au spus că suntem făcuți unul pentru celălalt. Eram la o ședință foto. Nu ne-am plăcut deloc, dar prietena mea a insistat că suntem făcuți unul pentru celălalt. (…) I-am scris să ieșim undeva, dar m-a refuzat, pentru că era într-o relație la distanță. La o săptămână mi-a dat mesaj și mi-a zis dacă vreau să ieșim la un suc pentru că nu mai are relație. Pentru întâlnirea cu el nu m-am aranjat deloc, ca niciodată. În general mă aranjam și eu ca orice femeie. Din prima oră pe care am petrecut-o împreună mi-am dat seama că el este cel mai bun. (…) A venit cu inelul și l-am refuzat. A mai insistat mult după și într-un final mi-a zis dacă vreau sau nu să fiu soția lui, așa că am acceptat”, a mărturisit Eliza la Antena Stars.

Ce dificultăți au întâmpinat cei doi la ”Asia Express”

Soții Natanticu au făcut parte din competiția ”Asia Express”, ediția ”Drumul Împăraților”. Cei doi, Cosmin și Eliza Natanticu, au întâmpinat dificultăți de-a lungul competiției, însă au reușit să facă față provocărilor și să meargă mai departe. În primul rând, una dintre ”piedicile” din competiție a fost autostopul, apoi găsirea unui loc pentru a dormi noaptea.

”Au fost multe lucruri care ne-au dat de furcă amândurora. Cum ar fi pandemia, pentru că oamenii era sceptici să te ia în mașină sau în casă, lucru foarte firesc, de altfel, sau căldura, kilometri întregi de mers pe jos, cu rucsacul în spate, rucsac care nu era deloc uşor şi, desigur, foamea. Dar, sincer, cel mai greu era la ocazie, pentru că stăteam cu orele și nu te lua nimeni, era foarte frustrant!”, spunea Cosmin Natanticu pentru Click.

Sursă foto: capturi video Youtube